Macron fordømmer rasisme i tv-tale

I motsetning til hva som er vanlig i Frankrike, erkjente han i talen søndag at muligheten til å få arbeid og lykkes i samfunnet reduseres for mange på grunn av adressen, navnet eller hudfargen.

Han oppfordret til en kamp for å sikre at alle kan finne sin plass i samfunnet, uansett deres etniske bakgrunn eller religion.

Han gjorde det imidlertid samtidig klart at han ikke godtar at statuer av omstridte figurer fra kolonitiden blir tatt ned, slik demonstranter i mange land krever etter drapet på George Floyd i USA.

Ikke omskrive historien

Også i Frankrike vil mange at statuer som er knyttet til Frankrikes fortid med slavehandel og kolonialisme, fjernes. Men Macron advarer mot forsøk på å omskrive historien.

– Jeg sier svært klart i kveld at republikken ikke vil viske ut noen spor eller navn fra sin historie. Den vil ikke glemme noe av det de har gjort, og vil ikke rive noen statue, sa han.

Frankrike trenger å se med klarhet og sammen på hele sin historie, spesielt forholdet til Afrika, slik at det kan bygges en framtid på begge sider av Middelhavet, sa han.

Bob Edme / AP / NTB scanpix

Seier over korona

Macron framholdt også at Frankrike har vunnet sin første seier i kampen mot koronaviruset, og at Frankrike ikke har noen grunn til å skjemmes over innsatsen.

– Titusener av liv er spart på grunn av vårt humanitære valg med å sette liv over økonomien, sa han om den omfattende nedstengningen av samfunnet.

Han opplyste at hele Frankrike, inkludert Paris, nå er grønn sone fra mandag, noe som betyr at restauranter og kafeer kan åpne helt og ikke bare på fortauet.

Lettelse

Det blir uten tvil tatt imot med lettelse av restaurantene i Paris og omegn etter at det tidligere var meldt at de ikke ville få lov å åpne før 22. juni.

Det er bare de oversjøiske territoriene Mayotte og Fransk Guyana som fortsatt er i oransje sone fordi epidemien fortsetter med uforminsket styrke der.

Han kunngjorde også at alle skoler unntatt videregående skoler kan gjenåpne fra 22. juni, og at det skal åpnes for besøk på sykehjem.

Fortsatt skal store ansamlinger av mennesker være forbudt, fordi som han sa, det er der den største smittespredningen finner sted.

Korona og protester

Nesten 30.000 mennesker har dødd hittil av koronaviruset, rundt halvparten i sykehjem, og over 150.000 ble smittet. Over 200 nye utbrudd er registrert siden gjenåpningen startet 11. mai.

Samtidig har myndighetene måttet hanskes med store demonstrasjoner og krav om å ta et oppgjør med rasisme og politivold.

Minst 15.000 mennesker deltok i en demonstrasjon i Paris lørdag, den siste i rekken av flere, som ble utløst av drapet på Floyd, men som stadig mer er rettet mot Frankrikes eget forhold mellom politi og minoriteter.