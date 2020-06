Grytidlig om morgenen 13. mars lød en melding over høyttalerne på universitetssykehuset i den tsjekkiske byen Brno. Alle ansatte måtte skru av datamaskinene sine.

Litt senere på morgenen fikk alvorlig syke pasienter som hadde møtt til operasjon, beskjed om at inngrep var avlyst. Sykehuset, et av Tsjekkias viktigste sentre for covid-19-testing, var under dataangrep. Hackere hadde lykkes med å skape kaos.