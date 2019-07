Dødsulykken i Danmark: Toget skulle ha stoppet ved signalfeil

– Vi prøvde systemet lørdag kveld og da virket det. Derfor har vi søndag gjenopptatt trafikken på strekningen, sier Letbanens direktør Michael Borre til Århus Stiftstidende.

Ulykken lørdag kostet livet til en 34 år gammel mann fra Buskerud og hans syv år gamle sønn. Den 32 år gamle moren i familien og hennes seks år gamle datter overlevde ulykken og skal ikke være alvorlig skadet.

Etter ulykken fortalte folk som bor i området til flere medier at de har opplevd at signalsystemet på overgangen, der det ikke er bommer, ikke har fungert.

Ernst van Norde/ Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

– De siste dagene har vi registrert at lyssignalet ikke har virket. Så sent som i formiddag kjørte mine foreldre over fordi signalet ikke blinket. Da de oppdaget at toget var på vei, var de ute på skinnene, forteller nabo Mike Klemmensen til Århus Stiftstidende

Klemmensen forteller at det er svært dårlig sikt på stedet, spesielt fra den siden der den norske familien kom kjørende fra. Derfra er det så å si umulig å se toget før man er ute på skinnegangen.

Systemet skal stoppe toget

Hvis det er en feil på signalene på overgangen er systemet laget slik at toget automatisk skal stoppe hvis varslingsanlegget ikke blir utløst.

– Når lettbanen kommer kjørende frem mot overgangen med en fart på 75 kilometer i timen, treffer det en mekanisme som skal registrere at toget kommer. Så får føreren en bekreftelse på at varslingsanlegget er tent. Hvis han ikke får bekreftelsen, så nødbremser toget på meget kort tid, sier direktør Michael Borre til Århus Stiftstidende.

Ifølge Borre har ikke det skjedd noen gang siden banestrekningen ble åpnet 30. april.

Ukjent årsak

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det pågår fremdeles undersøkelser på stedet for å finne ut om alt fungerte som det skulle ved togovergangen lørdag formiddag.

– I går gjorde vi undersøkelser på stedet. Vi venter på Havarikommisjonens rapport, som vi vil sette sammen med vår etterforskning. Det vil ta dager, kanskje uker, før vi har konklusjonen, sier Vaktsjef Martin Christensen ved Østjyllands politi til NTB.

Ernst van Norde/ Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Bo Haaning i den danske Havarikommisjonen sier til det danske nyhetsbyrået Ritzau at de vil fortsette å gjøre undersøkelser de kommende dagene.

– Vi har gjort undersøkelser og er i gang med å samle inn data i forbindelse med ulykken, sier han.

Havarikommisjonen kommer også til å snakke med de overlevende i den norske familien, da de kan ha viktig informasjon om hendelsesforløpet.

Etter planen skal det være bommer på plass på alle overgangene på den aktuelle togstrekningen, slik at hastigheten kan settes opp fra 75 til 100 kilometer i timen.