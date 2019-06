Den var kaotisk og til tider hissig da ti av demokratenes presidentkandidater møttes i Miami natt til torsdag. I perioder snakket de i munnen på hverandre, og noen av kandidatene som har minst oppslutning forsøkte desperat å få ordet.

De største forventningene på forhånd var knyttet til senator Elizabeth Warren, som sto midt på scenen flankert av senator Cory Booker og kongressmann Beto O’Rourke. Warren gjorde ingen tabber og virket stødig og energisk, men overrasket heller ikke på hverken godt eller vondt.

– Vi må behandle vold fra skytevåpen som en nasjonal helsekrise. Det må behandles som et virus, sa Warren i en av de bedre øyeblikkene hun hadde, da hun snakket om våpen.

Senatoren, som puster Bernie Sanders i nakken på målingene, begynte debatten med å stadfeste at USA trenger store strukturelle endringer, og at landets store selskaper har for mye makt.

Senator Cory Booker var den som fikk mest taletid og flest navnesøk på google under debatten, ifølge National Public Radio.

Angrep Beto

Det tok rundt 20 minutter fra debatten begynte til moderatorene holdt på å miste kontrollen. Det var kanskje ikke uventet at det første ubudne avbruddet kom fra Bill de Blasio, ordføreren i New York. Han gikk i strupen på Beto O’Rourke da debatten dreide over på helse.

– Hvordan kan du si det? nærmest ropte de Blasio etter at O’Rourke hadde sagt han ønsket å beholde USAs private helseforsikringer.

Kort tid etter ble O’Rourke angrepet igjen, denne gang fra Julián Castro på immigrasjon. Castro vil endre loven slik at straffen for å krysse grensen ulovlig bli mildere, og utfordret de andre kandidatene til å støtte ham. Deretter konfronterte han O’Rourke på temaet, og den andre texaneren virket uforberedt på å bli stilt til veggs. Overraskende nok var det ingen som nevnte Joe Biden, som er den soleklare lederen i valgkampen så langt.

O’Rourke svarte på de fleste spørsmålene med en blanding av anekdoter om folk han har møtt og vage løfter, noe som egnet seg dårlig til formatet, der kandidatene bare hadde 60 sekunder hver på replikk. Han gjorde lite for å kvitte seg med stempelet om at han er overfladisk.

Om klimaendringer sa han for eksempel at «hvis vi alle gjør alt vi kan for å hindre at planeten varmes opp, kan vi klare dette».

Klima sentralt

Klimaendringer fikk forøvrig stor oppmerksomhet i debatten. I en runde der kandidatene ble bedt om å nevne den største trusselen mot USA, svarte både Warren, Booker og O’Rourke klimaendringer. Washingtonguvernør Jay Inslee mente den største trusselen var Donald Trump, selv om han er klimakandidaten i feltet.

– For å være ærlig er jeg overrasket over at jeg er den eneste kandidaten som har dette øverst på prioritetslisten, sa Inslee.

Warren sa hun vil utvikle et statlig program for forskning og utvikling av fornybar teknologi og innovasjon, og gi entreprenører tilgang til å utvikle produkter basert på forskningen, så fremt de etablerer seg i USA.

– Det er et marked på 23 tusen milliarder dollar for fornybare produkter som nå vokser frem, sa Warren.

Fakta: Demokratenes debatter Debattene skal foregå i Miami, og sendes av TV-kanalen NBC. Fem ankere skal være med på å spørre ut kandidatene. De begynner klokken 0300 norsk tid, og NBC vil strømme debattene på sine kanaler på Facebook, Twitter og Youtube. Kravene til å kvalifisere seg var 65.000 unike donorer og minst 1 prosent oppslutning på 3 meningsmålinger. Tre kandidater klarte ikke å kvalifisere seg. Den første kvelden skal følgende kandidater i ilden: Senator Elizabeth Warren (Massachussetts), tidligere kongressmann Beto O'Rourke (Texas), senator Cory Booker (New Jersey), senator Amy Klobuchar (Minnesota), guvernør Jay Inslee (Washington), kongresskvinne Tulsi Gabbard (Hawaii), tidligere kongressmann John Delaney (Maryland), tidligere minister Julián Castro, kongressmann Tim Ryan (Ohio), ordfører Bill de Blasio (New York) Den andre kvelden: Tidligere visepresident Joe Biden, senator Bernie Sanders (Vermont), senator Kamala Harris (California), ordfører Pete Buttigieg (South Bend, Indiana), IT-gründer Andrew Yang, tidligere guvernør John Hickenlooper (Colorado), forfatter Marianne Williamson, senator Kirsten Gillibrand (New York), senator Michael Bennett (Colorado), kongressmann Eric Swalwell (California)

Wilfredo Lee / TT NYHETSBYRÅN

Vinn eller forsvinn

De ti kandidatene hadde også valgt forskjellige strategier for å forsøke å skille seg ut. For de mest ukjente kan dette være vinn og forsvinn. De to med minst oppslutning, ordfører Bill de Blasio og kongressmann John Delaney, avbrøt de andre og snakket høylydt fra hver sin ytterkant av podiet.

Beto O’Rourke begynte å snakke spansk i det første svaret sitt. Senator Cory Booker fulgte opp med mer spansk senere, mens den eneste kandidaten som faktisk er hispanic, Julián Castro, nøyde seg med en liten setning.

Castro ble av mange amerikanske kommentatorer trukket frem som en av kveldens mest overraskende debattvinnere. Han snakket detaljert om hvordan han ønsket å løse situasjonen på grensen, et tema som er svært brennbart etter at USA ble rystet av bildet av to døde migrater, en far og en datter, som hadde druknet på vei over grensen.

Cory Booker minnet flere ganger om at han bor et fattig og farlig nabolag i hjemstaten New Jersey, Bill de Blasio trakk frem at han har en svart sønn, og tidligere kongressmann John Delaney påpekte at han hadde vært en suksessrik forretningsmann før han gikk inn i politikken.

Ble irettesatt

I et uheldig øyeblikk fremstilte guvernør Jay Inslee seg som den eneste i panelet som hadde gjort noe for kvinners reproduktive rettigheter. Han fikk umiddelbar påpakning fra senator Amy Klobuchar fra Minnesota.

– Det står tre kvinner her som har kjempet for kvinners rettigheter i mange år, sa hun.

Klobuchar hadde for øvrig kveldens beste oneliner da hun sa om president Trump at «sikkerhetspolitikk ikke bør utføres i badekåpen klokken fem om morgenen».

Kongresskvinne Tulsi Gabbard vred alle spørsmål over på krig og militæret, og minnet stadig om at hun har tjenestegjort.

Hun fikk dessuten inn et stikk mot sin kollega i Representantenes hus Tim Ryan. Ryan hadde kveldens uheldigste øyeblikk da han hevdet at USA måtte forbli i Afghanistan for å hindre Taliban i å utføre terror.

– Sist gang vi snudde oss vekk angrep de bygningene våre med fly, sa Ryan.

– Det var ikke Taliban, det var al-qaida, korrigerte Tulsi Gabbard ham.