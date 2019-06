Det sa hun i sin tale til årskonferansen til tyske protestanter i Dortmund, hvor hun gjorde det klart at høyreekstrem vold «må møte motstand umiddelbart og uten hemninger».

Det skjer dager etter at politiet pågrep en mann med tilknytning til det nynazistiske partiet NPD og andre høyreekstreme grupper for drapet på politikeren Walter Lübcke, som ble drept 2. juni.

– Dette er grunnen til at staten bes om å handle på alle nivåer, og regjeringen tar dette veldig, veldig seriøst, sa Merkel.

Den 65 år gamle kristendemokraten ble skutt i hodet og drept på sin egen terrasse i Kassel. Lübcke, som tilhører statsminister Angela Merkels parti, var kjent for å være innvandringsvennlig.

Tusenvis marsjerte i flere tyske byer for å hedre Lübcke lørdag, blant annet München, Hamburg og hans hjemby Kassel.

Dødstrusler i etterkant

Den 45 år gamle gjerningsmannen skal ha forklart drapet med sinne over innstrømmingen av flyktninger og migranter til Tyskland.

Flere andre innvandringsliberale lokalpolitikere har mottatt dødstrusler i etterkant av drapet, blant annet borgermestrene Henriette Reker i Köln og Andreas Hollstein i Altena.

– Dette er ikke bare en forferdelig handling, men også en stor utfordring for oss om å undersøke alle steder der det er høyreekstreme holdninger, sier statsministeren.

12.000 høyreekstremister

Noen timer før Merkels tale advarte utenriksminister Heiko Maas på Twitter om at «Tyskland har et terrorproblem».

– Vi har mer enn 12.000 voldelige høyreekstreme i landet vårt, skriver Maas, og klager over at 450 av dem er på frifot selv om det er utstedt arrestordre for dem.