Da EU stengte yttergrensen, skulle de indre grensene bygges ned. Men det skjer ikke.

Nå rekvirerer baltiske myndigheter redningsbåter og fly for å få borgerne hjem. Og det må skje uten å berøre polsk jord.

Også lastebiler med nødvendige varer, medisiner og viktige deler til industrien, blir stoppet og sjekket i omfattende grensekontroller. Vareleveransene forsinkes.

Michael Sohn, AP/ NTB scanpix

Dramatisk virkemiddel

Tirsdag kveld vedtok EUs 27 regjeringssjefer at EUs yttergrense skal stenge i 30 dager.

Innreiseforbudet gjelder til hele Schengen-området, som omfatter de fleste EU-landene samt Norge, Sveits, Island og Liechtenstein.

Innreiseforbudet er det mest dramatiske noensinne i EUs historie. I praksis vil all «ikke- nødvendig» reise inn til Schengen-området bli stengt for ikke-EU-borgere.

Fakta: Hva er Schengen? Schengen er navnet på grensesamarbeidet i Europa som trådte i kraft i 1995. EU-landene med unntak for Irland, Bulgaria, Romania, Kypros og Kroatia er med. I tillegg er Norge, Sveits, Island og Liechtenstein med i Schengen. Det gir EU-borgere rett til å reise fritt mellom landene uten grensekontroll. Man kan gjeninnføre grensekontroll midlertidig, men normalt ikke for mer enn 30 dager. Dette kan gjøres når det er begrunnet frykt for offentlig sikkerhet, for eksempel i forbindelse med demonstrasjoner, terror eller sportsarrangementer.

Skulle redde åpne grenser og det indre marked

Hensikten med det dramatiske vedtaket var krystallklart: Det skulle være et forsøk på å hindre at nye grenser reiste seg mellom EU-land.

For etter at koronakrisen tok nakketak på Europa, valgte flere og flere EU-land på eget initiativ å lukke grensene som skulle være åpne.

Axel Schmidt, Reuters/ NTB scanpix

Ved inngangen til denne uken har 19 Schengen-land gjeninnført helt eller delvis grensekontroll og dermed opphevet den frie bevegelsen av mennesker som EU-samarbeidet bygger på.

Blant Schengen-land som nå har gjeninnført helt eller delvis grensekontroll, er Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Polen, Estland, Litauen, Tyskland, Sveits, Danmark og Norge.

– Viktig at grensene er åpne

Da EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, fremmet forslaget tirsdag, presiserte hun at forslaget inneholdt to viktige unntak:

Unntak for helsepersonell og andre viktige funksjoner som bidrar i kampen mot koronaviruset.

Unntak for varetransport for å hindre at fri flyt av varer vil stoppe opp.

– Men det er en stor utfordring å skille mellom personer og varetransport. En fare nå er køer og forsinkelser, sier Paal Frisvold, EU-rådgiver og ansvarlig for nettstedet Europeisk politikk.

– Symbolpolitikk

Professor og EU-ekspert Erik Oddvar Eriksen peker på at det ikke bare er EU-landene som stenger grensene seg imellom.

– Når selv regioner i Norge og delstater i USA begynner å stenge grenser, er det jo et uttrykk for hvor spesielt og dramatisk dette er. Men det er klart det er alvorlig, sier Eriksen.

– EU har nå vedtatt å stenge yttergrensene. Betyr det at de endelig har vært i stand til å ta et koordinert grep?

– Nei, det kan en ikke si. Kontroll med yttergrensene er det de har holdt på med i forbindelse med flyktningkrisen. Stengning nå ser jeg heller som uttrykk for symbolpolitikk.

– Hvor skjørt er det indre marked? Kan det også bryte sammen?

– Dette er en unntakstilstand. Hva som skjer etterpå, er en annen sak. Det indre marked står sterkt, noe ikke minst brexitforhandlingene viste. Alle har tjent stort på det indre marked, og skal en få økonomien på fote igjen, er dette markedet viktig, sier Eriksen og legger til:

– Men noen handler jo bare ut fra identitet, og da biter ikke økonomiske argumenter.

– Effektene kan bli store

NUPI-direktør Ulf Sverdrup sier at også denne krisen kommer til å påvirke Europa, selv om det her er snakk om en midlertidig opphevelse av de åpne grensene.

– Jo dypere og mer varig krisen er, jo større bli effektene. Noen vil mobilisere for mer nasjonalisme, andre vil tenke at det er behov for å styrke nasjonal beredskap. Men også internasjonalt samarbeid må styrkes for å løse transnasjonale utfordringer, skriver han i en e-post.

Axel Schmidt, Reuters/ NTB scanpix

– Hvor risikabel er EUs strategi med å stenge yttergrensene – og i tillegg risikere at de indre grensene ikke bygges ned?

– Dette er ikke ulikt det vi gjør i Norge, som har stengte yttergrenser og innført begrensninger innad i landet. Men det skaper mange praktiske problemer, og det vil ta tid før man må kan etablere korridorer for fri varehandel.

– Hvor skjørt er det indre marked og fri fly av mennesker, kapital, arbeidskraft? Kan det også bryte sammen? Er det noe nasjonalistiske krefter nå vil utnytte?

– EUs indre marked er kjernen i europeisk samarbeid, og medlemsstatene vil gå langt i å verne om det. En måte er nettopp å suspendere noen av frihetene midlertidig og gjøre tilpasninger i regelverket slik at man kan håndtere koronaviruset og de sosiale og økonomiske implikasjonene som følger, sier han.