Dramatisk økning i tallet på døde i Italia

Natt til søndag kom beskjeden fra Italias statsminister: I et forsøk på å stoppe smittespredning vil de innføre de sterkeste tiltakene som er gjort utenfor Kina. Personer i en rekke provinser i Nord-Italia (se kart) blir bedt om å ikke bevege seg utenfor området.

Det vil blitt gitt tillatelse til å forflytte seg basert på helt bestemte kriterier. Folk oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme.

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av koronaviruset, og antallet smittede og døde har økt kraftig bare i helgen.

Sterk økning i tallet på døde

På et døgn fra lørdag til søndag økte antallet døde fra 233 til 366, ifølge italienske myndigheter. Tallet på smittede er nå opp i 7375, en økning på 25 prosent fra dagen før.

Det er også en sterk økning i tallet på intensivpasienter. Søndag kveld var over 600 pasienter i intensivbehandling.

Sjefen for den regionale kriseenheten i Lombardia, Antonio Pesenti, sier til Correier della Serra at situasjonen på sykehusene er «et skritt unna kollaps».

– Vi er nå tvunget til å rigge opp intensivbehandling i korridorer, i operasjonsrom, i opptreningsrom. Vi har tømt hele sykehusseksjoner for å skaffe plass til alvorlig syke folk, sier han, ifølge Reuters.

Statsminister Giuseppe Conti sier at det er en nasjonal krisesituasjon, og at de nå gjør alt for å unngå spredning av virus slik at sykehusene ikke blir overfylt.

Dette er tiltakene som foreslås:

Italias industrielle og økonomiske tyngdepunkt blir nærmest «stengt» i et forsøk på å begrense spredningen av koronaviruset.

Nye regler som gjelder frem til 3. april i første omgang, omfatter rundt 16 millioner mennesker. Italia har 60,6 millioner innbyggere.

De berørte innbyggerne skal i størst mulig grad unngå å reise «ut og inn» av regionen. Også internt i regionen skal reiser begrense til de aller mest nødvendige.

Alle som har fått konstatert at de er smittet, får forbud mot å forlate hjemmet.

Alle permisjoner og ferier for helsepersonell er avlyst.

Alle større møter, konferanser og sports- og kulturarrangementer skal avlyses.

Kinoer, teatre, puber, museer og andre steder der mange møtes skal stenges.

Både religiøse og borgerlige seremonier utsettes, det inkluderer begravelser.

Restauranter kan holde åpent, om de garanterer minst en meters avstand mellom gjestene. Det samme gjelder butikker.

Lokale myndigheter mener det er for strengt

Å nærmest stenge ned regionen Lombardia har dyptgripende konsekvenser for hele Italia og resten av Europa. Denne regionen alene står for 22 prosent av Italias nasjonalprodukt. Tar man med de andre berørte områdene kan det dreie seg om opp mot 40 prosent av landets BNP.

Presidenten i Lombardia, Attilio Fontana, mener det er en overreaksjon. Ifølge The Financial Times sier han at tiltakene er både dårlig planlagt og for drastiske. Han ber myndighetene i Roma om å klargjøre hva innbyggerne kan, og ikke kan gjøre.

Også Luca Zaia, som er president i Veneto-regionen, reagerer negativt.

– Jeg er mot portforbud. Det de gjør internasjonalt, å beskrive oss som det nye Wuhan, er ganske skandaløst, sier han ifølge The Financial Times.

Italias økonomi står allerede i fare for å krympe i år . Regjeringen planlegger å bevilge over 70 milliarder kroner ekstra for å begrense skadevirkningene av viruset. Den vil også øke det planlagte budsjettunderskuddet fra 2,2 prosent til 2,5 prosent.

Søndag var det stor spenning rundt hvordan børsene vil reagere på de italienske tiltakene.

Tviler på nytten

Svenske Johan Giesecke er tidligere statsepidemolog og nå rådgiver for Verdens helseorganisasjon (WHO). Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT tviler han på at tiltakene vil virke.

– Går det faktisk an å gjennomføre dette i Italia? Skal de ha veisperringer overalt og politi og soldater ute? Det kan fungere i et diktatur som Kina, men jeg lurer på hvordan det går i et demokrati som Italia, sier han.

– Den kommer ikke til å stanse. Dels fordi man kan bryte karantenen, enten med tillatelse eller på små veier som ikke voktes. Dels fordi det finnes tilstrekkelig mange smittetilfeller utenfor disse regionene til at spredningen uansett vil fortsette, sier Giesecke.

Kan bremse verdensøkonomien

Sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sier det er for tidlig å si noe bombastisk om hvordan de italienske tiltakene vil ramme verdensøkonomien.

– Men OECD har regnet på hva viruspandemien kan føre til, og nedjusterer sine anslag for økonomisk vekst i år fra 2,9 til 2,4 prosent. Om «dominoscenarioet» blir virkelighet, kan veksten bli så lav som 1,5 prosent. Med 1,5 % vekst vil 2020 bli det svakeste året siden 2009, men ikke like svakt. Da var det nullvekst globalt.

Dørum sier at mye av skadevirkningene er slikt vi som forbrukere ikke ser umiddelbart. Verdensøkonomien er så integrert at en italiensk bildelprodusent som selger til tyske bilfabrikker, kan føre til at norske bildelprodusenter må stanse eksporten.

Fabrikkene har minimale lagre, og mangler de én del, må også de andre leverandørene vente.

På spørsmål om hvor mye av skadevirkningene som kan tas igjen ved at kundene bare utsetter kjøp, sier han at det også er vanskelig å forutsi. Dersom smitten og tiltakene fører til at mange kunder mister inntekt, kan det være at de utsetter bilkjøp også etter at produksjonen har kommet i gang.

Mens investeringer i biler, husholdningsapparater og andre dyre innkjøp kanskje bare utsettes, er det noe annet med tjenester.

– Dersom du ikke får klippet håret denne uken, gjør du det ikke to ganger når frisørsalongen åpnes igjen. Det er også slik at man neppe går en gang ekstra på restaurant til høsten, på grunn av at det ikke ble noe restaurantbesøk nå.