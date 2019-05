Forsvarer sier at Assange er for syk til å delta i rettsmøte via video

Torsdagens møte dreier seg om prosedyrespørsmål. Rettsmøtet er nå utsatt til 12. juni.

Det skal også holdes et rettsmøte der det skal tas stilling til om Assange skal utleveres til USA. Dette var opprinnelig planlagt til 3. juni.

Tirsdag ble det kjent at Assange er innlagt på sykeavdelingen i Belmarsh-fengselet i London, der han soner en dom på 50 uker for å ha brutt kausjonsbestemmelsene mens han var etterforsket for seksuelle overgrep i Sverige i 2012.

Ifølge Assanges svenske forsvarer, Per E. Samuleson, er han så dårlig at det ikke går an å gjennomføre en samtale med ham.

Assange er tiltalt for brudd på spionasjeloven i USA, og amerikanske myndigheter krever ham utlevert.

Assange avviser både de svenske og amerikanske anklagene.