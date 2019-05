Filippinene sender 69 containere med søppel i retur til Canada

Lederen for havnen i Subic på Filippinene sier at flere tonn med søppel ble lastet over i containere i løpet av natten på et lasteskip som vil bruke om lag 20 dager til Vancouver.

Mer enn 100 containere med husholdningssøppel - blant annet plastflasker og -poser, aviser og brukte bleier - ble fraktet til Filippinene fra Canada med båt i 2013 og 2014. Da ble feilaktig tolldeklarert som resirkulérbart plastavfall.

Det er mye av dette avfallet som nå går i retur til Canada.

Det var i april at president Rodrigo Duterte truet med at han selv ville sendte søppelet tilbake til Canada dersom de ikke hentet det. Nå har trusselen altså blitt en realitet.

– Jeg tror beskjeden som vi sender til verden er at vi vil ikke være en bakgård, dessuten at presidenten er en å regne med, sier Wilma Eisma, lederen for havnen i Subic.

Diplomatisk krise

Filippinene har tidligere kalt hjem ambassadøren og flere konsuler i Ottawa fordi Canada ikke har hentet hjem søppelet sitt.

Catherine McKenna, Canadas miljøvernminister, har ønsket søppelet velkommen tilbake.

– Vi samarbeider tett med filippinske myndigheter, sa hun torsdag, ifølge The Guardian.