De endelige resultatene var ikke klare i natt, men prognoser og foreløpige resultater viser følgende:

1. Opp av sofaen

Vi må 20 år tilbake for å finne en høyere valgdeltagelse i et valg til EU-parlamentet. Selv i Storbritannia, som er på vei ut av EU, gikk valgdeltagelsen opp i forhold til forrige valg. I Tyskland økte den fra 48 prosent til 60 prosent.

Dette blir tolket som et bevis på at både proeuropeiske og anti-EU-krefter har klart å mobilisere foran valget.

2. Kalddusj for de store

Angela Merkels regjering med konservative og sosialdemokrater er et godt eksempel på taperne i dette valget. Den konservative partigruppen i EU-parlamentet er fortsatt størst. Men både de og de sosialdemokratiske partiene, mistet oppslutning, med noen få unntak. For første gang vil ikke de konservative og sosialdemokratene ha flertall tilsammen. Det blir sett på som symbolsk viktig. I Tyskland ble sosialdemokratene for første gang tredje største parti, etter De Grønne.

– Det viser at hele det politiske landskapet endrer seg. Man vil ikke bare ha venstre og høyre, sa den politiske filosofen Luuk van Middelaar til BBC i natt.

Fakta: Fordeling av seter Foreløpig prognose for fordelingen av seter i EU-parlamentet ved midnatt. (Endring i parentes.) EPP – konservative partier og kristendemokrater: 180 (-37) S & D – sosialister og demokrater: 152 (-34) ALDE & R – liberale partier og franske LREM: 105 (+37) Greens/EFA – grønne partier: 67 (+15) ECR – konservative partier: 61 (-15) ENF – høyrepopulister: 57 (+20) EFDD – populister: 54 (+13) GUE/NGL – venstreradikale: 38 (-14) Andre: 37 (Kilde: EU-parlamentet) X

YVES HERMAN /REUTERS/NTB scanpix

3. Greta-effekt, men ikke i Sverige

Over hele Europa har ungdommer demonstrert for klimaet det siste året. Den første var den svenske 16-åringen Greta Thunberg. I flere av de største EU-landene, Tyskland og Frankrike, gjorde De Grønne det svært godt. Partigruppen i EU-parlamentet lå i natt an til å øke fra 50 til 69 mandater. I Greta Thunbergs hjemland Sverige gikk imidlertid Miljöpartiet tilbake.

– Det snakkes om en Greta-effekt. Men som kjent blir man ikke profet i eget land, skriver Dagens Nyheters kommentator Ewa Stenberg.

OLIVIER MATTHYS / AP/NTB scanpix

4. Fremgang for EU-entusiaster

Selv om Emmanuel Macrons liberale parti ble slått av Marine Le Pens høyrenasjonalistiske på hjemmebane, kunne hans likesinnede i Europa glede seg over overraskende stor fremgang. Både den liberale partigruppen i EU-parlamentet og De grønne gikk kraftig frem.

– De Liberale (ALDE) og De grønne er de mest proeuropeiske gruppene vi har. At de har gått frem, er en styrke og et positiv sak for EU, sier professor Erik Oddvar Eriksen ved Arena, Universitetet i Oslos senter for europaforskning.

– Det betyr at man må ta hensyn til de grønne og de liberale. Det kan skape mer dynamikk, sier Eriksen.

To av tre seter i EU-parlamentet vil fortsatt gå til partier som ønsker et styrket EU, ifølge Reuters.

Una sola parola: GRAZIE Italia! 🇮🇹 pic.twitter.com/PEmaNvCpNJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 26, 2019

5. ... og fremgang for EU-motstandere

Italias innenriksminister Matteo Salvini smilte bredt da han tvitret: «Takk, Italia», rundt midnatt. Som leder for innvandrings- og EU-kritiske La Lega, som en gang var et lite separatistparti for Nord-Italia, kunne han glede seg over at partiet hans ble størst i Italia. Partiet økte oppslutningen med 22,5 prosentpoeng siden forrige EU-valg og endte på 28.7 prosent.

Ungarns statsminister Viktor Orban er på kollisjonskurs med mange av sine EU-kolleger som mener landet bryter med EUs demokratiske grunnprinsipper, men sikret over 50 prosent av stemmene i Ungarn. I Frankrike erklærte Marine Le Pen seg som vinner etter at partiet hennes, Nasjonal Samling, ble størst med over 23 prosent oppslutning, noe som blir regnet som en symbolsk viktig seier på hjemmebane.

Thibault Camus /AP/NTB SCANPIX

6. Et helt spesielt tilfelle

Toryene, det britiske regjeringspartiet som fikk 42 prosent av stemmene ved forrige parlamentsvalg, kan ende med ensifret oppslutning i EU-valget. Det forklares med kaoset og usikkerheten rundt brexit. I stedet ble brexit-general Nigel Farages nystiftede parti Brexitpartiet størst. I tillegg har de EU-vennlige Liberaldemokratene gjort et godt valg og kjempet i natt om å bli nest største parti flere steder i Storbritannia. Også Labour ligger an til å gjøre et elendig valg og leder Jeremy Corbyn måtte til og med se at hans eget nabolag stemte på Liberaldemokratene.

COSTAS BALTAS /REUTERS/NTB SCANPIX

7. Hva skjer nå?

Resultatene kan få nasjonal betydning i enkelte land, som i Hellas der statsministeren Alexis Tsipras lyste ut nyvalg på grunn av det elendige valgresultatet.

På europeiske nivå vil nå kampen om toppvervene i EU starte. Styrkeforholdet mellom partiene vil få betydning når man skal få ny president i EU-kommisjonen og ny leder for EUs råd.

Et annet viktig spørsmål blir om de høyrepopulistiske partiene vil klare å samarbeide i EU-parlamentet. Lederen for de konservative partiene, tyskeren Manfred Weber, har alt invitert både de liberale, de grønne og sosialdemokratene for å lage en felles plan.

– Ett budskap er krystallklart: Vi vil ikke samarbeide med dem som ikke tror på Europa, med dem som ønsker å ødelegge Europa, sa han i natt.