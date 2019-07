Larry blir boende i Downing Street

Den stripete hannkatten beholder tittelen sjefmusefanger og embetsmannskatt i 10 Downing Street, melder BBC.

Boris Johnson blir den tredje statsministeren Larry bor med siden han flyttet inn i 2011. Han bodde først sammen med David Cameron, så Theresa May frem til onsdag.

Larry ble hentet til oppdraget som musefanger fra et hjem for hjemløse husdyr etter at en feit, svart rotte ble observert i full fart foran inngangsdøren til 10 Downing Street under en direktesending på TV for åtte år siden.

Larry følger i potefarene til en rekke andre Downing Street-katter, som uoffisielt har gått under yrkesbetegnelsen Sjefmusefanger til kabinettkontoret.