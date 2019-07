Den svenske 16-åringen som det siste året har stått i spissen for en rekke klimademonstrasjoner, nekter å reise med fly. Hun bruker derfor andre transportmidler når hun reiser land og strand rundt i Europa for å tale klimaets sak.

Men hun vil gjerne delta på to viktige klimakonferanser i Amerika i høst, i New York 23. september og i Santiago i Chile i desember. For å få til dette, vil hun ta seg et friår før hun begynner på gymnaset, et år som skal brukes for å være klimaaktivist på heltid.

Nå har Thunberg funnet ut hvordan hun skal komme seg til USA. Mandag skrev hun på Twitter og Instagram at hun er blitt tilbudt «haik» på seilbåten Malizia II, som blant annet styres av et medlem av den monegaskiske fyrstefamilien.

«Vi seiler over Atlanteren fra USA til New York i midten av august», skriver hun.

Hun begrunner avbrekket i utdanningen med at hun mener det er behov for å gjøre noe akkurat nå. Thunberg skriver på Instagram at det fortsatt er et «tidsvindu» der det er mulig å gjøre noe for å hindre menneskeskapte klimaendringer. Men hun skriver at den tiden raskt renner ut.

«Derfor har jeg bestemt meg for å ta denne turen nå», skriver hun.

«Jeg vil være der sammen med mange unge mennesker fra Amerika og hele verden, selv om turen blir utfordrende».

Martin Messmer/Team Malizia

Hun kommer til å reise sammen med faren Svante Thunberg.

Den ene av to skippere på seilbåten, som vanligvis er med i konkurranser, er den yngste sønnen til den monegaskiske prinsessen Caroline, Pierre Casiraghi. Han leder Team Malizia sammen med den tyske seileren Boris Herrmann. Båten er 18 meter lang, har solcellepanel og undervannsturbiner, og lover å få Thunberg over Atlanteren trygt og utslippsfritt.

«Team Malizia er beæret over å seile Greta Thunberg utslippsfritt over Atlanteren», skrev Herrmann på Twitter mandag.

Forside-fjes

Det hele startet med at Thunberg lot være å komme på skolen på fredager, og hun satte seg utenfor den svenske Riksdagen og demonstrerte for klimaet. Senere har hun fått med seg tusenvis av ungdommer.

Team Malizia/Andreas Lindlahr

Thunberg er blitt et svært kjent fjes både i Europa og USA. I septembernummeret av motemagasinet Vogue, som Meghan Markle, grevinnen av Sussex, er gjesteredaktør for, vil Thunberg figurere på forsiden.

Jessica Gow, TT / NTB scanpix

Temaet for magasinet er «Forces of change», og Thunberg er plukket ut som en av 15 innflytelsesrike kvinner. 16-åringen ville imidlertid ikke fly til USA for å bli fotografert til denne utgaven, så stjernefotografen som hadde fått oppdraget, måtte ta turen til Stockholm.