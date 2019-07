Fallskjermklubber i Sverige setter ulykkesflyet på bakken

Havarikommisjonen landet mandag formiddag i Umeå for å starte undersøkelsene etter flystyrten som krevde ni menneskeliv søndag.

Flyet var ikke utstyrt med ferdskriver og taleregistrator, og kommisjonen må belage seg på vitneforklaringer, tekniske undersøkelser av vrakdeler og studier av bilder og videoklipp som viser hvordan flyet styrtet i høy fart med nesen rett nedover, ifølge NTB.

Peter Swaffer, avdelingssjef i Havarikommisjonen, forteller til nyhetsbyrået TT at flere vitner mener å ha sett at flyet mistet den ene vingen. Billedmaterialet som kommisjonen sitter med viser derimot at begge hovedvingene sitter på flyet under styrten.

Havarigranskinger av denne typen tar normalt ett års tid. Ifølge Swaffer kan det drøye ytterligere dersom det er behov for mye informasjon og tegninger fra utlandet.

Håper på svar fra smarttelefoner

Flytypen har ikke svarte bokser, derfor håper Havarikommisjonen å finne informasjon fra telefoner og nettbrett, som kan fortelle noe om ulykken.

– Vi kan ofte få opplysninger fra Iphoner og Ipader om bord på flyet som registrerer høyde og posisjon. Men de spiller ikke inn hva piloten har gjort eller hvordan motoren har virket, sier Swaffer til nyhetsbyrået TT.

Setter flyene på bakken

Til VG sier Swaffer:

– Vi skal nå få en briefing og en statusoppdatering på hva de vet. De kommer til å overlevere det til oss, og deretter drar vi ut til ulykkesstedet. Vi er tre etterforskere fra Havarikommisjonen som kommer til å være der noen timer.

Han forteller at de skal blant annet finne ut om alle delene til flyet finnes, deriblant vingene.

Flyulykken i Umeå er den femte dødeligste sivile ulykken i Sverige, skriver NTB. Den mest alvorlige skjedde i 1964 i Ängelholm. Da døde 31 mennesker.

Flytypen som styrtet søndag var GA-8 Airvan. Tre fallskjermklubber i Sverige bruker modellen i sin virksomhet, men har nå besluttet å sette flyene på bakken inntil videre, skriver Sveriges Radio.

Norge er ingen fly av denne typen registrert, opplyser Luftfartstilsynet til NTB.

Fallskjermhoppere om bord

En anonym pilot har fortalt til Aftonbladet at han hørte på radioen at fallskjermhopperne gjorde seg klare til å hoppe.

Piloten, som selv fløy et annet fly i samme område, svarte at han holdt seg unna – for ikke å være i veien. Deretter ble det helt stille, til han ble bedt om å identifisere en havariplass.

– Det føles helt surrealistisk. De var nettopp på fire kilometers høyde, og nå sier de at de har havarert. Det henger ikke på greip, sier han til avisen.

Åtte av de ni om bord var medlemmer av den lokale fallskjermklubben, ifølge Svenska Dagbladet.