Rumener utnevnt til Stoltenbergs visegeneralsekretær

Rumeneren blir den første fra det tidligere Sovjetunionen som får en så høy stilling i NATO. Den tidligere ministeren vil ta over etter amerikanske Rose Goettemoeller i oktober.

– Jeg er glad for å kunne fortelle at Mircea Geoana blir NATOs neste generalsekretær. Han er en sterk forkjemper for det transatlantiske båndet og vil ta med seg lang erfaring som minister og diplomat til denne stillingen, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

61 år gamle Geoana var utenriksminister i Romania på begynnelsen av 2000-tallet og stilte som presidentkandidat i landet i 2009, men tapte med knapp margin.

I en Twitter-melding skriver rumeneren at han føler seg «virkelig beæret over å være den første rumeneren utnevnt til dette nøkkelvervet».