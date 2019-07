Det britiske politiet har identifisert mistenkt bak dokumentlekkasje

Det skriver Reuters , basert på en sak i Sunday Times.

I dokumentene, som først ble omtalt av avisa Mail on Sunday, skriver tidligere ambassadør Kim Darroch blant annet at president Donald Trump utstråler usikkerhet og at administrasjonen er inkompetent, dysfunksjonell, usammenhengende og kaotisk.

I tillegg skal han i mai 2018 ha sendt meldinger til den britiske regjeringen om Trumps avgjørelse om å ta USA ut av atomavtalen. Darroch sier beslutningen ble tatt kun fordi det var Trumps forgjenger Barack Obama som fremforhandlet avtalen.

Han kalte avgjørelsen «diplomatisk hærverk».

Gikk av onsdag

Darroch kunngjorde onsdag at han valgte å gå av. I sitt oppsigelsesbrev skrev han at den «nåværende situasjonen gjør det umulig for meg å fortsette i min rolle, slik jeg hadde håpet».

Trump har i etterkant slått tilbake mot både Darroch og Storbritannias statsminister Theresa May. Darroch hadde, ifølge Trump, ikke tjent Storbritannia godt, og USA «er ikke tilhengere av ham».

Theresa May fikk passet påskrevet for sin håndtering av brexit, som presidenten beskrev som dum.

Ikke utenlandsk angrep

Britiske tjenestemenn startet undersøkelser for å finne ut hvem som var ansvarlig for lekkasjen, og det britiske antiterrorpolitiet sa fredag at de har startet etterforskning.

Ifølge Sunday Times, som siterer en anonym regjeringskilde, har en mistenkt blitt identifisert, og spekulasjoner om at lekkasjen var resultatet av et hackerangrep fra et annet land er blitt motbevist.

– Nå handler det om å bygge en sak som vil holde i retten. Det var noen med tilgang til historiske data. Personen gikk inn og hentet et bredt utvalg filer. Det var ganske rått, sier kilden.