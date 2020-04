Over 26.000 amerikanere har mistet livet som følge av koronaviruset, og dødstallene fortsetter å stige raskt.

Samtidig er økonomien i fritt fall. Over 16,7 millioner amerikanere har meldt seg som arbeidsledige i løpet av de siste tre ukene, og arbeidsledighetsraten kan nå 20 prosent i april, ifølge banken JP Morgan.

Økonomer tror at ledigheten vil forbli høy gjennom sommeren og utover høsten. Den kan komme til å ligge på rundt 9,5 prosent når velgerne går til urnene i november. Det anslår eksperter i en fersk spørreundersøkelse gjennomført av National Association for Business Economics. Det er elendig nytt for Trump som hadde gjort USAs sterke økonomi til en hovedsak i valgkampen. I starten av året lå ledigheten nede på 3,5 prosent.

Nå kan valgkampen i stedet komme til å dreie seg om presidentens håndtering av koronaviruset. Uttalelser Trump kom med i januar, februar og mars, der han en rekke ganger tonet ned koronatrusselen og slo fast at USA hadde full kontroll, har gitt demokratene rikelig med ammunisjon de kan bruke i valgkampvideoer.

Trump refused to take the threat of the coronavirus seriously, now he won’t take responsibility as his administration has been totally unprepared for this crisis. pic.twitter.com/Jdh1GY9HHS — Priorities USA (@prioritiesUSA) March 23, 2020

Trump ble advart mange ganger

De siste ukene har amerikanske medier publisert en rekke avisartikler om alle advarslene presidenten overså.

«Ti ganger Trump og hans administrasjon ble advart om koronaviruset», lyder en overskrift hos nettstedet Axios. The New York Times har laget saken «Han kunne ha sett det som kom: Bak Trumps virus-svikt». De trekker blant annet frem et notat skrevet av Trumps handelsrådgiver Peter Navarro den 29. januar, der han advarer om at millioner av amerikanske liv kan bli satt i fare. Også nyhetsbyrået Ap og The Washington Post har laget dyptpløyende saker om de amerikanske myndighetens virusrespons.

Trump forsvarer seg blant annet med at han tidlig stengte grensene mot Kina. Presidenten gir nå Verdens helseorganisasjon (WHO) deler av skylden for at koronaviruset fikk spre seg. Han har også uttalt at «ingen visste at det ville bli en pandemi eller epidemi av disse proporsjonene».

Tilbake på målingene

Meningsmålingene viser at Trump er på defensiven. Oppturen som kom tidlig i koronautbruddet, er snudd til nedgang. 1. april mente 45,8 prosent av amerikanere at presidenten gjorde en god jobb, det høyeste tallet siden januar 2017. Nå har det falt til 44,2 prosent, ifølge snittet av målinger hos nettstedet FiveThirtyEight.

Trump ligger dårligere an enn de tre forgjengerne Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton gjorde på samme tid.

Og når amerikanerne blir bedt om å velge mellom Trump og den demokratiske utfordreren Joe Biden, leder den tidligere visepresidenten i gjennomsnitt med 5,9 prosentpoeng på de siste målingene, ifølge RealClearPolitics.

John Minchillo / AP

Fem fordeler

Selv om mye peker i demokratenes retning, advarer Jim Messina, den tidligere valgkampsjefen til Obama, sterkt mot å tro at Trump blir enkel å slå. Her er noen grunner til det:

1) Historien har vist at sittende presidenter ofte blir gjenvalgt, og det er ikke tilfeldig. De har en unik mulighet til å sette den politiske agendaen og til å nå ut til velgerne. En president har også et helt regjeringsapparat som kan brukes i valgkampen.

2) Trump har et stort økonomisk forsprang over Biden, og en valgkamporganisasjon som har forberedt seg i lang tid. Biden må bruke de neste månedene på å bygge et valgkampapparat, midt under koronakrisen. Han har heller ingen mulighet til å drive tradisjonell pengeinnsamling gjennom møter med givere.

3) Trump er overlegen i sosiale medier, både når det gjelder å lage budskap som slår an blant egne velgere, og når det kommer til antall følgere. Den sittende presidenten har 77 millioner følgere på Twitter. Biden har 4,8 millioner.

4) Messina mener at republikanerne ligger i front når det gjelder innsamling av data og kontaktinfo om velgerne. Det kan være avgjørende for å få dem til urnene på valgdagen. – For fire til åtte år siden ville du sagt at demokratene hadde en klar ledelse når det gjaldt data. I dag har Trump en fordel, sier Messina på podcasten CampaignHQ.

5) Trump gjør det dessuten bedre i de avgjørende vippestatene enn på de nasjonale målingene. «Bidens ledelser over Trump er ikke så solid som den ser ut», skriver Nate Cohn, spaltist i The New York Times, i en analyse av meningsmålingene.

I 2016 fikk Hillary Clinton 2,9 millioner flere stemmer enn Trump, men tapte likevel. Biden kan lide samme skjebne.

