Over 30 rohingyaer døde på flyktningbåt

Båten ble funnet og stanset etter at kystvakten hadde fått inn et tips. Menneskene om bord var utsultet etter den lange ferden. De har forklart at de som døde underveis, ble lempet over bord., skriver The Guardian.

– De som ble reddet, ble ført i land på en strand nær kystbyen Teknaf. Båten har vært til havs i 58 dager, den siste uken i vårt territorialfarvann, sier løytnant Shah Zia Rahman.

– Området er sperret av, og av frykt for koronasmitte har det ikke vært mulig å avhøre noen ennå, sier han.

Medier i hovedstaden Dhaka skriver at flyktningene trolig var på vei til Malaysia fra leirer i Bangladesh, men snudde fordi Malaysia har trappet opp patruljeringen til havs på grunn av koronapandemien. Bangladeshiske myndigheter vil undersøke om flyktningene kan ha kommet fra delstaten Rakhine i nabolandet Myanmar, der de muslimske rohingyaene er en forfulgt minoritet.