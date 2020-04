Trump klar for gjenåpning av USA etter å ha meldt at smittetoppen er nådd

– Kampen fortsetter, men tallene tyder på at vi har passert toppen når det gjelder nye smittede, sa Trump på sin daglige pressekonferanse i Det hvite hus, med henvisning til at tallet på nye smittede i New York og Detroit faller.

Trump la til at den oppmuntrende utviklingen har gjort at de nå er i god posisjon til å fullføre retningslinjene for delstatenes gjenåpning, og at han torsdag vil kunngjøre hvordan det skal skje.

– Vi kommer til å åpne noen delstater mye tidligere enn andre. Og vi tror faktisk noen delstater kan åpne før tidsfristen 1. mai, sa Trump.

Vil ikke tvinge delstatsguvernører til å gjenåpne

Anthony Fauci, USAs fremste smittevernekspert, sa i et intervju med CNN første påskedag at deler av landet gradvis kan lempe på restriksjonene, men advarte samtidig mot å tro at gjenåpningen blir som å skru på lysbryteren igjen.

Trump har gjentatte ganger sagt at han vil starte opp næringslivet så raskt som mulig. Mandag truet han med å tvinge delstatsguvernørene til å følge hans direktiver, men ble møtt med kraftig kritikk.

Han modererte tirsdag utsagnet ved å si at han ikke kom til presse noen delstater til å åpne.