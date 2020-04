Drama, depresjon og store egoer. Og en bitter medisin. Har man ingenting lært av tidligere kriser?

Finanskrise, eurokrise, flyktningkrise, brexit og nå koronakrise. Den ene krisen har avløst den andre i Europa det siste tiåret.

I tillegg har verden vært rammet av boligkrise, bankkrise, finanskrise og dotcomkrise.

Finanskrisen ødela tilliten til bankene og satte millioner av mennesker på gaten.

Eurokrisen reddet de fattige landene i EU, men medisinen ble for mange verre enn sykdommen.

Hva skiller krisene fra hverandre og hva er likt? Hva kan vi lære av tidligere kriser?

Fakta: KRISENE SOM RYSTET VERDEN 1987: Børskrakket og boligkrise. Krakket den 19. oktober 1987 er et av de største i børshistorien. Dow Jones-indeksen falt med 22,6 prosent på én dag. Årene etter ble norsk økonomi rammet av en stor bankkrise, boligpriskollaps og høy arbeidsledighet. 2000: Dotcom-krisen. Etter en kraftig vekst i IT-sektoren på slutten av 1990-tallet, sprakk boblen i mars 2000. Verdens aksjemarkeder, og særlig akser relatert til IT-selskaper, stupte. Fra 2008: Finanskrisen. Den største økonomiske krisen i verden siden Den store depresjonen på 1930-tallet. Den voldsomme veksten i amerikanske boliglån har fått deler av skylden for kollapsen som førte til at verdens finanssystem nesten stoppet helt opp. 2010–2015: Eurokrisen. Var en gjeldskrise som oppsto i Europa i kjølvannet av finanskrisen. En rekke land var ikke i stand til å betjene statsgjelden sin etter at rentene hadde skutt i været. Flere land, deriblant Hellas, sliter fortsatt med etterdønningene. 2020: Koronakrisen. For å stanse virusspredningen har land over hele verden måttet stoppe store deler av den økonomiske aktiviteten. Arbeidsledigheten har skutt i været i rekordhøy fart. Verdensøkonomien ligger an til å få det største tilbakeslaget i etterkrigstiden.

Hvorfor er koronakrisen så mye verre enn tidligere kriser?

Det som gjør denne krisen helt spesiell, er at den er i ferd med å bli tre kriser i en.

Det startet som en helsekrise , men da land etter land måtte stenge ned nesten all aktivitet, ble det raskt en økonomisk krise.

, men da land etter land måtte stenge ned nesten all aktivitet, ble det raskt en Tirsdag kom første varsel på hvor dramatisk dette er: – Dette blir sannsynlig den verste resesjonen siden den store depresjonen på 1930-tallet, slo Det internasjonale pengefondet (IMF) fast.

Men det er ikke sikkert det stopper der. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg frykter at covid-19 også kan bli en sikkerhetspolitisk krise.

Men kan den samtidig være lettere å kurere enn andre kriser?

Det paradoksale er at mye tyder på det. I alle fall om man tenker på den økonomiske medisinen. For i motsetning til både finanskrisen og eurokrisen, er det nå en helt annen medisin som virker.

Christian Odendahl og John Springford i tankesmien Centre for European Reform mener vestlige land må unngå å gjenta feilen de gjorde etter finanskrisen. Nå må både pengepolitikken og finanspolitikken brukes ekspansivt.

Pengepolitikken : Sentralbankene verden over har satt i gang omfattende stimulerende pengepolitikk, som lavere rente og lettere tilgang på lån.

: Sentralbankene verden over har satt i gang omfattende stimulerende pengepolitikk, som lavere rente og lettere tilgang på lån. Finanspolitikken: I tillegg rulles det ut finanspolitiske støttepakker verden knapt har sett maken til. Tyskland, som var symbolet på en stram finanspolitikk, har lansert pakker som nå utgjør 22 prosent av landets BNP. Til sammenligning var tiltakene etter finanskrisen på litt over tre prosent.

Så hva gikk så fryktelig galt under eurokrisen?

Eurokrisen startet i Hellas, hvor landet i årevis hadde brukt mer penger enn det hadde. Til slutt skrudde kreditorene igjen kranen. Det ble umulig å refinansiere gjelden, annet enn til blodrenter.

I 2010 måtte Hellas’ statsminister George Papandreou innrømme at Hellas var konkurs om ikke EU kom landet til unnsetning.

Først sa EU nei. Tysklands forbundskansler Angela Merkel mente man ikke kunne redde Hellas. Hvis noe skulle reddes, var det euroen. Men uten hjelp kunne landet ta EUs to store prestisjeprosjekter, EUs valutaunion og euroen, med i fallet.

EU valgte til slutt å stille opp. I tre omganger i 2010, 2012 og 2015.

Yves Herman/ Reuters/ NTB scanpix

Hvorfor virket ikke krisepakkene i Hellas?

– Medisinen ble like farlig som sykdommen. Slik oppsummerer tidligere økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storeng, årene da Hellas ble styrt av kreditorene.

EUs medisin var enorme krisepakker, såkalte bailout-pakker. Men hjelpen hadde en høy pris.

For i bytte mot enorme lån, måtte Hellas forplikte seg til historiens tøffeste innstramningspolitikk. Resultatet var lønnskutt, kutt i offentlige utgifter, arbeidsledighet og økt fattigdom.

Målet var også å hindre at krisen spredte seg videre til Italia, som regnet i euro hadde mye større gjeld enn Hellas.

Yiorgos Karahalis/ Reuters/ NTB scanpix

Eurokrisen kan egentlig spores helt tilbake til Maasstrichttraktaten, som ble ratifisert i 1992.

– Da ble EU utstyrt med to av nasjonalstatens viktigste institusjoner -en felles sentralbank og felles mynt. Uten å forstå hva som skjedde. Da eurokrisen brøt ut, sto landene i Sør Europa nokså forsvarsløse uten egne sentralbanker. Viljen til å innrømme at det var en konstruksjonsfeil ved pengeunionen, var liten, mener Storeng.

– Jeg mener krisen i Hellas kan oppsummeres som en kollisjon mellom et vanstyrt land og en vanskapt pengeunion, sier han.

En felles redningsoperasjon eller en krig mellom store egoer?

Eurokrisen, som varte i over fem år, ble til mange parallelle kriser og konflikter: Mellom enkeltland og mellom nasjonalstatene og EUs mektige finansinstitusjoner, som Det internasjonale pengefondet (IMF) og Den europeiske sentralbanken (ESB).

Fabrizio Bensch/ Reuters/ NTB scanpix

Det var også en krig mellom store egoer, som Tysklands Angela Merkel mot Frankrikes Nicolas Sarkozy.

Britene var som vanlig skeptiske til å bruke EU-penger og finansminister Peter Osborne nektet å kaste penger etter Hellas. Britene var ikke engang med i eurosamarbeidet.

Og i Hellas røk statsminister Alexis Tsipras og finansminister Yanis Varoufakis uklare. Han er ikke lenger min venn, sier Varoufakis i dag.

Alkis Konstantinidis / Reuters/ NTB scanpix

Fakta: Vil du vite mer? Her kan du se og lese mer om krisene som rystet verden: Bøker: Adults in the room: My battle with Europe’s deep establishment. Yanis Varoufakis. Gresk finansminister i 2015.

Europe’s Orphan. Martin Sandbu. Økonomikommentator i Financial Times. Filmer: Inside Europe: Ten years of Turmoil. BBC dokumentar i tre episoder. Om eurokrisen, flyktningkrisen og brexit. BBC2.

Men også nå krangler EU-landene så busta fyker. Har de ikke lært noen ting?

EU-landene krangler om nesten det samme som under eurokrisen for 10 år siden. Koronakrisen, som eurokrisen rammer ulikt. Derfor er problemstillingen på et vis den samme: Har EU-landene et solidarisk ansvar for å hjelpe de landene som har størst problemer – og hvor langt strekker i så fall ansvaret seg?

– Under eurokrisen ble svaret kriselån i bytte mot økonomiske reformer og budsjettkutt, men nei til felles låneopptak for gjelden i medlemslandene -såkalte «euroobligasjoner», sier Storeng.

– Og som etter eurokrisen står striden mellom de rike landene i nord og gjeldsrammede sør. Nå gjelder ikke striden euroobligasjoner, men koronaobligasjoner.

Skjærtorsdag ble EUs finansministre, kraftig på overtid, enig om en enorm krisepakke. Som vanlig ble det et kompromiss.

Italia og Spania fikk ikke gjennomslag for det de ønsket mest, såkalte «koronaobligasjoner». Det vil si at alle landene i eurosonen skal stille seg som felles garantister for lån.

I stedet den økonomiske hjelpen komme fra et fond som ble opprettet under eurokrisen (ESM), Den europeiske investeringsbanken og noe også direkte fra EU.

Fakta: Krisepakkene i 2020 EUs finansministre ble skjærtorsdag enige om en krisepakke til en verdi av 500 milliarder euro som skal hjelpe land som er hardt rammet av koronakrisen. 240 milliarder euro dekke billige lån til direkte og indirekte helseutgifter knyttet til epidemien. Dette kommer fra EUs krisefond, EMS (European Stability Mechanism).

100 milliarder euro skal gå til et felles fond for å støtte arbeidsgivere som ellers vil si opp ansatte.

Ytterligere 200 milliarder euro skal gå til næringslivsstøtte, en del målrettet til små og mellomstore bedrifter. En slags NAV-støtte. I tillegg har Den europeiske sentralbanken (ESB) besluttet kjøp av statsobligasjoner for inntil 750 mrd. euro.

Hvorfor er det ingen som forutser krisene?

Svein Gjedrem var sentralbanksjef da finanskrisen slo inn i norsk økonomi i 2008. Han mener enhver krise har sin egenart. Det er ikke sikkert man kan hente frem verktøykassen fra forrige krise.

– Man kan ikke kopiere virkemidlene fra en annen krise, sa Gjedrem til DN denne uken.

Dessuten: Det som skiller denne krisen fra andre, er at den er «menneskeskapt». Myndighetene har bevisst grepet inn og stoppet den økonomiske aktiviteten i et forsøk på å få bukt med virusutbruddet.

Det er et poeng også USA-korrespondent Øystein K. Langberg trekker frem i Aftenpostens podkast Forklart denne uken.

Men Mr Doom ante ugler i mosen igjen?

En av de få som har luktet krisene, er den amerikanske økonomen Nouriel Roubini, kjent som «Dr. Doom» på grunn av de dystre advarslene han kom med før finanskrisen. Han er urolig igjen.

«Nedturen ser ikke ut som en V, en U eller en L. Snarere ser den ut som en I, skriver Roubini i en kommentar hos nettstedet Project Syndicate.

Bokstavene indikerer krisens forløp: I beste fall blir den V-formet. Rett ned og rett opp igjen. Men pessimistene advarer om både U-er, L-er og det som verre er. Roubino tror på en I. Mange land ikke har råd til å gi økonomien kunstig åndedrett i måned etter måned.

Kilder: Financial Times, The Economist, Bloomberg, boken Adults in the Room. My Battle with Europe’s deep Establishment av Yanis Varoufakis, tidligere gresk finansminister. Boken Euope’s Orphan: The Future of the Euro and the politics of Debt av Martin Sandbu, økonomikommentator i Financial Times.