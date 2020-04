Bolsonaro i åpen strid med egen helseminister

I et TV-sendt intervju tidligere i april sa Bolsonaro at Mandetta ikke har vist ydmykhet og sa også at hvem som helst kan få sparken. Noen dager senere gikk han også ut mot medlemmer i regjeringen som var selvhøytidelige.

Bemerkningene har blitt tolket som at Mandetta snart vil miste jobben. Ifølge helseministeren selv skal hans kontoransatte til og med ha ryddet pulten hans.

Konflikten har ført til at brasilianere ikke vet om de skal lytte til landets president eller helseminister, ifølge Mandetta. Men han vil ikke si opp og har sagt at han er opplært til at en lege aldri forlater pasienten sin.

Det fikk Bolsonaro til å svare på følgende måte:

– En lege forlater ikke pasienten, men pasienten kan bytte lege, sa han i en video i sosiale medier.

Bolsonaro har flere ganger omtalt covid-19 som «en liten forkjølelse» og har ved en rekke anledninger brutt retningslinjer og koronatiltak ved å opptre i offentligheten. I en video kan man se presidenten tørke nesen med håndleddet for så å hilse på en eldre kvinne og flere andre.

Helseministeren har på sin side bedt folk holde seg hjemme og oppfordrer folk til å følge retningslinjene fra lokale myndigheter, som i stor grad har lagt seg på en strengere linje enn Bolsonaro.