Da Det hvite hus-ansatt spurte om Nixon-lov, overtok en politisk leder ansvaret hans

Kongressens Trump-granskere publiserte natt til onsdag nye vitneavhør fra den lukkede delen av riksrettsgranskningen. Et av vitnene var Mark Sandy. Han har ansvaret for bevilgninger innenfor nasjonal sikkerhet ved budsjettkontoret i Det hvite hus.

392 millioner dollar

En av stridssakene i granskningen av president Donald Trump er om han holdt igjen militærstøtte på 392 millioner dollar til Ukraina. Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å kunngjøre en granskning av Hunter og Joe Biden. Joe Biden er Trumps politiske rival.

Flere av Sandys opplysninger gjorde at granskerne spisset ørene:

En advokat ved budsjettkontoret sluttet delvis på grunn av bekymring for lovligheten ved å holde igjen penger bevilget av Kongressen.

Budsjettkontorets faste ansatte maste i halvannen måned på sine politiske overordnede om årsaken til utbetalingsstoppen, men fikk ikke svar.

De var blant annet bekymret for at bevilgningen ville gå ut på dato 30. september.

Da Sandy uttrykte tvil om de brøt en lov fra Nixon-tiden, ble myndigheten hans overført til en politisk overordnet. Det ble sagt at vedkommende ville lære seg jobben.

Først i september ble budsjettkontoret spurt om hvor mye andre land bidro med til Ukraina. Misnøye med andre lands angivelig knipne støtte er senere brukt som begrunnelse for pengestoppen.

Fakta: The Impoundment Control Act of 1974 Kongressen vedtok denne loven da president Richard Nixon nektet å utbetale bevilgninger han mislikte. Loven oppstiller vilkår som må oppfylles hvis en president vil forsinke eller stoppe en bevilgning Kongressen har vedtatt.

Epost kom 12. juli

Sandy kunne fortelle at budsjettkontoret 12. juli fikk sitt første varsel om at militærstøtten ble satt på vent. Da kom en e-post fra Rob Blair, presidentens assistent og rådgiver for Trump stabssjef.

Granskerne sjekket i avhøret at Ukraina var spesielt plukket ut:

– Hva sto det i denne e-posten 12. juli fra Blair, spurte granskerne.

– Etter det jeg kan huske sto det at presidenten bestemte at den militære støtten til Ukraina skulle settes på vent, svarte Sandy.

– Hva sto ellers i e-posten?

– Ingenting så vidt jeg husker.

– Ble noe annet land nevnt?

– Nei.

– Noe annen militærstøtte?

– Nei.

– Noe annen bistand av noe slag?

– Ikke som jeg husker.

– Noen andre emner i denne e-posten?

– Nei.

Fakta: Dette skjer fremover Foreløpig er ikke flere vitner innkalt Enkelte innkalte vitner har gått til domstolene, men demokratene sier de ikke vil vente på en slik uthalingstaktikk. Granskerne lager nå en rapport basert på høringene. Rapporten vil bli overlevert justiskomiteen - antagelig i neste uke. Det er den som bestemmer om den vil skrive ut tiltalepunkter for en riksrettssak. I så fall må Representantenes hus ta stilling til disse. 435 har stemmerett. Det trengs 218 stemmer for flertall. Demokratene har 233 representanter. Planen skal være eventuelt å ha tiltalepunkter klare før – eller kort tid etter – jul. Deretter kan en riksrettssak i Senatet ta fra to uker til et par måneder. Saken mot Bill Clinton pågikk med noen pauser fra 7. januar til 9. februar i 1999. I Senatet trengs 67 av 100 stemmer for en fellende dom. Dermed må demokratene få minst 20 republikanere over på sin side for å avsette presidenten.

– Begrunnelse i ettertid

Lederne for de tre kongresskomiteene, alle demokrater, som gjennomførte de lukkede intervjuene, er sterkt kritiske til de nye opplysningene. De sier i en uttalelse at det nå er fremlagt sterke beviser for at begrunnelsen for pengestoppen ble kokt i hop i ettertid for å rettferdiggjøre den.