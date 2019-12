Terrormistanke mot bilfører: Kjørte gjennom vegg under håndballkamp

Klokken 18.30 lørdag kom en bil brasende inn gjennom veggen midt under en håndballkamp i Sverige-mesterskapet for ungdommer i Märsta nord for Stockholm.

De 14 år gamle håndballspillerne måtte løpe unna idet bilen kom gjennom veggen, og det brøt ut panikk i idrettshallen. Føreren av bilen ble lettere skadet.

Nevner Bin Laden

Først mistenkte politiet at det dreide seg om promillekjøring, og saken ble etterforsket som grov uaktsom kjøring. Den 29 år gamle bilføreren ble sluppet fri etter et sykehusbesøk.

Men søndag kveld melder Aftonbladet at Säpo, det svenske sikkerhetspolitiet, skal være koblet inn og etterforsker et mulig terrormotiv bak hendelsen. Det skal blant annet ha blitt funnet et brev der Usama bin Laden blir nevnt.

Avisen skriver at det ble funnet et brev på mannen der det står att «folk skal dø» og der den drepte terrorlederen Usama bin Laden nevnes.

Det er også oppdaget at bilen som ble brukt var rigget slik at et bilbatteri med kabler skal ha vært plassert på gasspedalen.

Pågrepet av politiets beredskapstropp

Politiet opplyser selv i en pressenotis søndag kveld at en mann i 30-årene er siktet for mordforsøk, men at man ikke kan gi flere opplysninger om etterforskningen.

Søndag kveld skal også politiets spesialenhet, insatsstyrkan ha tatt seg inn i mannens bolig i Sigtuna og pågrepet ham.

– Jeg kan bekrefte at vi har pågrepet nevnte mann i Sigtuna kommune. Det har kommet frem opplysninger som gjør at vi utvidet siktelsen til mordforsøk, sier presstalsperson Towe Hägg i Stockholmspolitiet til Aftonbladet.

Tidligere dømt for drapsforsøk

Den mistenkte mannen skal tidligere ha blitt domfelt for drapsforsøk. Aftonbladet skriver at han i 2014 avfyrte fire revolverskudd mot en mann. Offeret fikk livstruende skader, men overlevde. 29-åringen ble dømt til åtte års fengsel for drapsforsøk. Han skal i oktober i år ha blitt prøveløslatt.