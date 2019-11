Gordon Sondland, USAs EU-ambassadør, knytter president Donald Trump til Ukraina-affæren og sier de presset landet ved å lokke med et møte i Det hvite hus.

Onsdag er Sondland et nøkkelvitne i riksrettshøringene, der han har fortalt at Trump beordret ham og andre til å samarbeide med Trump-advokat Rudy Giuliani. Det ble deretter lagt press på ukrainerne med krav om kunngjøring av etterforskninger av Trumps motstandere for at de til gjengjeld skulle få et møte i Det hvite hus.