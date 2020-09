Opposisjonelle i Hviterussland fryktes bortført

Opposisjonspolitiker Maria Kolesnikova skal ha blitt ført bort av uidentifiserte personer i Minsk. To andre aktivister er det ikke mulig å få kontakt med.

Maria Kolesnikova under en demonstrasjon i august. Dmitri Lovetsky / AP / NTB scanpix

NTB-AP

7. sep. 2020 16:15 Sist oppdatert nå nettopp

Alle de tre som nå er savnet, sitter i det såkalte koordineringsrådet, som er opprettet av opposisjonen for å legge til rette for forhandlinger med president Aleksandr Lukasjenko om overføring av makten etter det omstridte valget i landet sist måned.

Et vitne sier Kolesnikova ble satt i en minibuss i hovedstaden Minsk og kjørt bort av uidentifiserte personer. Forsvinningen skjer etter at det søndag var en ny masseprotest der rundt 100.000 mennesker krevde at presidenten går av. Lukasjenko ble tilkjent seieren og rundt 80 prosent av stemmene i valget.

Demonstranter viftet med gamle hviterussiske flagg under en stor demonstrasjon i Minsk søndag. Det er fem uker siden de omfattende protestene tok til etter det omstridte presidentvalget i landet. AP / NTB scanpix

Demonstrasjonen i Minsk og flere andre byer søndag skjedde til tross for at myndighetene hadde advart om at det ville få konsekvenser for dem som deltok. Innenriksdepartementet sier 633 personer ble pågrepet.

– Terrormetoder

Kolleger frykter at Kolesnikova, som forrige uke kunngjorde grunnleggelsen av et nytt opposisjonsparti, og de to andre rådsmedlemmene er bortført for å dempe protestene. Rådet fordømmer det de beskriver som «terrormetoder brukt av regjeringen, i stedet for dialog med samfunnet».

– Slike metoder er ulovlige og vil bare forverre situasjonen, gjøre krisen dypere og føre til ytterligere protester, skriver rådet i en uttalelse.

Ifølge et vitne skal Kolesnikova ha blitt kjørt bort av uidentifiserte personer. Sergei Grits / AP / NTB scanpix

Innenriksdepartementet sier de ikke har Kolesnikova i sin varetekt, og ifølge nyhetsbyrået RIA etterforsker politiet i Minsk om hun er blitt bortført. Sikkerhetspolitiet KGB har så langt ikke sagt noe om saken.

– Vi lar oss ikke stoppe

Utenriksminister Linas Linkevicius i nabolandet Litauen sier Kolesnikovas forsvinning er en del av den hviterussiske regjeringens innsats for «kynisk å eliminere» lederne for demonstrasjonen «én etter en». Han krever at Kolesnikova settes fri umiddelbart.

Svetlana Tikhanovskaja, som stilte opp mot Lukasjenko i valget og ble tilkjent rundt 10 prosent av stemmene, flyktet til nettopp Litauen, der hun lever i eksil. Hun sier Kolesnikovas forsvinning er et nytt forsøk fra myndighetens side til å true opposisjonen.

– Dette er et forsøk på å spolere koordineringsrådets arbeid, men vi lar oss ikke stoppe. Jo mer de prøver å skremme oss, jo mer vil folk gå ut i gatene. Vi vil fortsette kampen for å få frigitt politiske fanger og for et nytt og rettferdig valg, sier hun.

EU-sanksjoner

Mandag melder Reuters at Hviterusslands innenriksminister Jurij Karajev er blant de 31 tjenestemennene EU planlegger å innføre økonomiske sanksjoner mot etter uroen i landet.

– Vi ble først enige om 14 navn, men mange land mente det ikke var nok. Nå er vi blitt enige om ytterligere 31, sier en EU-diplomat til nyhetsbyrået. Listen skal etter planen vedtas av EU-landenes utenriksministre på et møte 21. september.

EU sier valget i Hviterussland hverken var fritt eller rettferdig og aksepterer ikke det offisielle valgresultatet, som gir Lukasjenko en ny periode ved makten i landet han har styrt i 26 år.

