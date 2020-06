Representantenes hus stemte for Washington som delstat

Vedtaket ble gjort med alle Demokratenes stemmer minus én, mens alle republikanerne stemte imot. Framstøtet vil heller ikke denne gang føre fram, siden Senatet, der republikanerne har flertall, ikke støtter ideen.

– I over to århundrer har beboerne i Washington DC vært nektet sin rett til fullt ut å delta i vårt demokrati, trass i de betaler skatt, tjenestegjør i det militære og driver forretninger, sa Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi før avstemningen.

Ingen i Kongressen

Over 750.000 mennesker bor i Washington DC, som ligger mellom delstatene Maryland og Virginia. Byen har flere innbyggere enn de to minste statene Wyoming og Vermont, og omtrent like mange som to andre stater.

Likevel har ikke Washington egne representanter i Kongressen, bortsett fra en som er uten stemmerett, og det var først ved presidentvalget i 1964 at byens beboere fikk stemme på president.

Byen har sin egen folkevalgte borgermester, men er avhengig av bevilgninger fra Kongressen og styres i prinsippet av føderale myndigheter.

Overveiende demokratisk

Et flertall av byens innbyggere er svarte, og politisk er byen overveiende demokratisk, noe som trolig er en forklaring på at republikanerne alltid har vært imot å gjøre byen til en egen delstat.

Republikanernes prinsipielle argument imot delstatsstatus, er at grunnlovsfedrene ønsket at styresmaktene skulle sitte i et føderalt distrikt som ikke var avhengig av noen av statene.

Men den republikanske kongressrepresentanten Mo Brooks kalte det siste framstøtet et forsøk fra demokratenes side på å tilrane seg makt og skaffe seg ytterligere to sikre senatorer fra venstresiden.