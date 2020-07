Trump kaster likevel ikke ut utenlandske studenter

President Donald Trump kommer ikke til å kaste ut utenlandske studenter som er avhengig av nettbasert undervisning. Det er klart etter et forlik mellom Trump-administrasjonen og flere universiteter.

USAs president Donald Trump må gå tilbake på ønsket om å nekte utenlandske studenter visum. Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

6 minutter siden

Det var for en uke siden at USAs immigrasjonsmyndigheter ICE (Immigration and Customs Enforcement) besluttet at de studentene som har F-1 eller M-1-visum, får det trukket tilbake om all undervisningen de følger, blir på nett.

Kravet var at de enten måtte forlate USA eller skrive seg inn på skoler eller andre lærsteder der de kan få vanlig undervisning om de ønsker å bli i landet.

En lang rekke lærersteder vil ikke åpne som normalt når studieåret tar til i september.

Inngikk forlik

Flere av de store universitetene i USA, som Harvard og Massachussetts Institute of Technology (MIT), gikk til rettssak. Tirsdag ble det inngått forlik i saken ved en føderal domstol i Bostom. The New York Times skriver at dette innebærer at studentene kan følge studiene online og forbli i USA.

Det er klart at denne kjennelsen vil gjelde hele USA.

Administrasjonens ønske om å kaste dem ut, var et ledd i presidentens forsøk på å tvinge universitetene til å gjenåpne for vanlig klasseroms- og aulaundervisning så raskt som mulig.

Trump hevdet at det å stenge ned universitetene kunne hjelpe demokratene ved høstens valg.

Får komme tilbake

Det er tusenvis av utenlandske studenter som forlot USA da universitetene stengte ned i vår. Disse får nå komme tilbake for å avslutte sine studier.

18 av USAs delstater blant dem Massachusetts og California, har protestert kraftig mot å frata de utenlandske studentene deres visum. De har støttet søksmålet.

En rekke store amerikanske selskaper, Google, Facebook og Twitter, har støttet søksmålet fra de to universitetene. De slo fast at en slik politikk ville skade dem økonomisk.

Universiteter over hele USA ventet allerede en nedgang i antall utenlandske studenter i år, men å miste dem alle sammen ville vært en katastrofe for mange læresteder som er avhengig av skolepenger fra utenlandske studenter. I fjor var det 1.1 millioner utenlandske studenter på universiteter i USA.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding