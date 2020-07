Første pågripelse i Hongkong etter at sikkerhetslov ble vedtatt

Politiet i Hongkong sier at de har gjort den første pågripelsen i forbindelse med den nye omstridte sikkerhetsloven som Kina har vedtatt for territoriet.

Mannen som ble pågrepet, var i besittelse av et uavhengighetsflagg for Hongkong, opplyser politiet på Twitter onsdag.

– Dette er den første pågripelsen siden loven trådte i kraft, heter det videre.

Loven hylles av Hongkongs leder

– Innføringen av den nye sikkerhetsloven er den viktigste utviklingen i forholdet mellom den sentrale regjeringen og Hongkong siden tilbakeføringen, sa Lam på en seremoni som markerte at det er 23 år siden byen ble tilbakeført til Kina fra Storbritannia.

Tirsdag undertegnet Kinas president Xi Jinping den omstridte sikkerhetsloven. Loven åpner blant annet for å straffe demonstranter som ødelegger kjøretøy med livstid i fengsel, og stenging av selskaper som handler i strid med loven.

TYRONE SIU / Reuters / NTB scanpix

– Den nasjonale sikkerhetsloven er et vendepunkt for Hongkong bort fra kaos og mot et velfungerende styre, sa Lam.

Til sammen 27 land, inkludert Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Japan og Norge, ber Kina revurdere loven og sier i en uttalelse til FN at den undergraver byens selvråderett.

Kritikere av loven frykter at ordningen med «ett land, to system», som gir byen større frihet enn det er på fastlandet, er i fare.

USA har trukket tilbake Hongkongs særskilte handelsstatus og truer med flere tiltak.

Kina avviser kritikk av loven

Kina svarer kritikerne med at dette har de ingenting med å gjøre.

THOMAS PETER / Reuters / NTB scanpix

– Hva har dette med dere å gjøre? spurte Zhang Xiaoming, Kinas øverste representant til Hongkong og Macau, på en pressekonferanse.

– Dette har dere ingenting med å gjøre, la han til.

Kinesiske myndigheter insisterer på at Hongkong er konsultert i stor utstrekning og slår tilbake mot kritikerne.

– Dersom vi ønsket oss ett land, ett system, ville det vært enkelt. Vi er fullstendig kapable til å innføre nasjonale lover for Hongkong, sier Zhang.