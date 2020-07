Hongkongs leder hyller Kinas sikkerhetslov

– Innføringen av den nye sikkerhetsloven er den viktigste utviklingen i forholdet mellom den sentrale regjeringen og Hongkong siden tilbakeføringen, sa Lam på en seremoni som markerte at det er 23 år siden byen ble tilbakeført til Kina fra Storbritannia.

Tirsdag undertegnet Kinas president Xi Jinping den omstridte sikkerhetsloven. Loven åpner blant annet for å straffe demonstranter som ødelegger kjøretøy med livstid i fengsel, og stenging av selskaper som handler i strid med loven.

– Den nasjonale sikkerhetsloven er et vendepunkt for Hongkong bort fra kaos og mot et velfungerende styre, sa Lam.

Til sammen 27 land, inkludert Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Japan og Norge, ber Kina revurdere loven og sier i en uttalelse til FN at den undergraver byens selvråderett.

USA har trukket tilbake Hongkong særskilte handelsstatus og truer med flere tiltak.