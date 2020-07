Klokken 12 onsdag skal skip i hele verden blåse i skipsfløytene for å markere at 200.000 sjøfolk venter på avløsning under koronapandemien.

Aksjonen finner sted dagen før et toppmøte arrangert av britiske myndigheter. Der skal man diskutere situasjonen for sjøfolk under pandemien. Også norske myndigheter skal delta på møtet, skriver NTB.

– Den menneskelige siden av dette begynner å bli kritisk. Dersom problemene rundt mannskapsskifte ikke blir løst, vil verdenshandelen stoppe opp, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Mange seiler på såkalt forlenget tjeneste. Den tiden de skulle ha vært om bord, er overskredet med mange måneder, opplyser Norges Rederiforbund.

Som besetningen om bord på den norske supertankeren Höegh Galleon.

Var tidlig ute med å stanse all utskiftning

Den 11. april skrev Aftenposten om situasjonen om bord på Höegh Galleon. Den er en del av Höegh LNGs flåte på 12 skip som opererer som mottaksterminaler eller frakter flytende gass (LNG) til eller fra terminaler som Melkøya i Norge og Tianjin utenfor Beijing.

Ettersom Höegh LNG allerede i januar fanget opp situasjonen med koronaviruset, var de raske med å innføre sikkerhetstiltak for å forhindre koronasmitte om bord i skipene. Ett av tiltakene var å stanse all utskiftning av mannskap.

I april beskrev kapteinen på Höegh Galleon, Knut Bentzrød, hvordan livet var om bord, med bekymring for sykdom og frykt for ikke å få hjelp i havner om noen faktisk ble syke.

Siden er situasjonen bedret, men altså ikke for alle. På grunn av nedstengning på Filippinene har noen besetningsmedlemmer på Höegh Galleon nå stått om bord i elleve måneder. Kapteinen, som også er bosatt her, har stått om bord i et halvt år.

– Det er en bedre løsning for meg å fortsette her enn å havne i karantene og uansett ikke kunne reise til Norge med kona, sier kapteinen til Aftenposten.

Han sier at de andre europeiske offiserene om bord ble byttet ut den 27. mai. Hele besetningen om bord er fortsatt friske og ved godt mot, sier kapteinen.

Overstyrmann Jørgen Grindevoll, Höegh Galleon

Slik løste rederiet utskiftning av mannskap

– Til tross for store utfordringer har vi fått på plass et program for å få skiftet ut besetningen, og vi har fått skiftet ut svært mange av våre sjømenn, sier administrerende direktør Sveinung J.S. Støhle Oslo-rederiet Høegh LNG.

– Det er de ansatte selvsagt veldig fornøyd med, sier han.

– Hvordan har akkurat dere klart å få til utskiftning?

– Noen land viser større fleksibilitet enn andre. For eksempel øya La Reunion i Det indiske hav. Da får vi opprettet en «korridor» der mannskap kan fly til øya, innlosjeres på hotell for en karanteneperiode og så bytte med dem om bord. Det samme har vi fått til i Kina, i Sør-Korea og i Australia, sier Støhle.

Det påløper store ekstrakostnader med å fly sjøfolk til steder man vanligvis ikke opererer fra, og med lange hotellopphold. Men til forskjell fra andre rederier har Høegh LNG klart å holde full drift.

– Det går veldig bra med oss. Det skal alle på skipene og på land ha en stor honnør for. Inntjeningen var den samme i første kvartal i år som i fjerde kvartal i fjor, sier Støhle.