«Våpenhvilen» i Baltimore er brutt: 24-åring skutt og drept

En drapsbølge har skyllet over Baltimore det siste året. De syv første månedene av året registrerte politiet 204 drap. Det er det blodigste året på flere tiår.

Til sammenligning hadde Oslo, som er en større by, kun fem drap i hele fjor.

Innbyggerne i Baltimore hadde derfor håpet at byen skulle oppleve én helg, eller 72 timer, uten noen drap. Initiativet består av plakater, løpesedler, arrangementer og boder der det deles ut gratis klemmer.

Aktivister har også oppsøkt dopselgere på gatehjørner og bedt dem avstå fra vold i helgen. «Våpenhvilen» har fått stor nasjonal oppmerksomhet.

• Bakgrunn: I denne byen holder folk pusten for å se om man klarer én helg uten drap

SAIT SERKAN GURBUZ / Reuters / NTB scanpix

24-åring skutt og drept

Håpet brast lørdag ettermiddag. Drøyt 41 timer inn i våpenhvilen ble en 24 år gammel mann skutt og senere erklært død på sykehuset. Tidligere på ettermiddagen ble også en 22-åring skutt i armen, men han er ikke kritisk skadet.

Innbyggere i byen er likevel ikke resignert etter at målet ikke ble nådd. Arrangementet fortsetter.

– Dette er ikke bare én helg, det er i ferd med å bli en bevegelse, sier Tyrone Boyette til avisen Baltimore Sun.

Hun er positiv til byens fremtid etter å ha deltatt i markeringene.

– Vi vet at dette ikke kommer til å stanse drapene, men det er en start, sier hun.

SAIT SERKAN GURBUZ / Reuters / NTB scanpix

Lei av alle drapene

Tidligere i uken fortalte en av aktivistene, Erricka Bridgeford (44), til Aftenposten at hun og en bekjent har tenkt på ideen om en våpenhvile i flere år. I mai spurte hennes 19 år gamle sønn om hun var klar over at drapstallene i byen var høyere enn noensinne.

– Jeg skjønte at jeg ikke kan være sinna for at ingen gjør noe hvis jeg ikke er villig til å gjøre noe selv, sa hun.

Arrangørene av initiativet skriver på sine nettsider at våpenhvilen har bred støtte.

– Våpenhvilen er et resultat av at Baltimores innbyggere ikke bare er utslitt av alle drapene, men også har troen på at Baltimore kan ha en drapsfri helg dersom alle tar ansvar.

• Lest denne? Myter, løgn og sannhet om våpen i USA