Putin kaster skjorten i nytt PR-stunt. Om åtte måneder er det valg.

Helt siden Vladimir Putin (64) kom til makten i Russland for snart to tiår siden, har han dyrket imaget som den sterke mann. Jevnlig har Putin latt seg avbilde i situasjoner der han fremstår som en barsk fyr: ridende i bar overkropp, i et fly mens han forsøker å slukke en stor skogbrann, på judomatten mens han legger noen i bakken.

Nå har Putin igjen kastet skjorten mens han fisket og jaktet i Tuva-republikken, øst i Sibir.

– Vannet i innsjøene holder sjelden over 17 grader, men det stoppet ikke presidenten fra å ta en svømmetur, sa presidentens talsmann, Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået Tass.

Alexei Nikolskij, AP / NTB scanpix

Jaktet i to timer

Bilder fra Putins ferietur viser ham med bar overkropp mens han fisker og slapper av i solen. Presidenten tilbrakte de tre første dagene av august i de sibirske skogene mens han fisket, badet, solte seg og syklet. Med på turen var forsvarsminister Sergej Sjojgu, opplyste Peskov i helgen.

Putin skal også ha snorklet mens han jaktet på gjedder med en harpun.

– I to timer jaktet jeg på en gjedde. Jeg klarte ikke å skyte den, men likevel oppnådde jeg det jeg ønsket, skal Putin ha sagt, melder nettavisen Gazeta.

Russiske kommentatorer hevder at PR-stuntet kommer nå fordi det er presidentvalg i mars neste år. Det er ventet at Putin vil stille og bli gjenvalgt med stor margin.

Alexei Nikolskij, AP / NTB scanpix

Dmitry Astakhov, AP / NTB scanpix

Stiller til gjenvalg?

Under Sibir-turen antydet Putin for første gang at han vil stille til gjenvalg. I en landsby i republikken Burjatia sto en gruppe mennesker med en krigsveteran i front.

– Vladimir Putin, vi har en forespørsel til deg. Vi ber deg alle om å stille opp som kandidat i det neste presidentvalget, og vi vil bli svært glade når det skjer, sa en krigsveteran som hadde på seg uniform som var full av medaljer, viste innslaget på TV-kanalen Rossija 1.

– Ok, jeg skal tenke på det, svarte Putin.

Alexei Nikolskij, AP / NTB scanpix

Venter med å erklære kandidatur

Valgeksperter hevder at presidenten bevisst venter med å erklære at han skal stille.

– Han vil forsøke å få det til å virke spontant at han stiller, at han ikke stiller fordi han først og fremst vil det selv, men fordi det er et krav fra folket, sa analytikeren Gleb Pavloskij i en debatt på radiostasjonen Moskvas ekko.

I en meningsmåling fra det offisielle målingsinstituttet VTsIOM som ble publisert torsdag, svarte 83,5 prosent at de mener at Putin gjør en god jobb som president, ifølge Tass.

Alexei Druzhinin, AP / NTB scanpix

Den sterke mann

Russerne har til alle tider hatt en sterk tro på at de trenger en mektig leder som skal løse problemene deres, noe ekspertene mener at Putin spiller på.

Forfatteren Nikolaj Nekrasov skrev på 1800-tallet: «Der kommer herren vår, han vil ordne opp for oss».

Troen på en sterk leder går helt tilbake til dannelsen av den russiske staten.

«Vårt land er stort og rikt, men her er ingen orden. Kom og hersk over oss!» Ordene er hentet fra den såkalte Nestor-krøniken som skal ha blitt skrevet av munken Nestor i et hulekloster i Kiev på 1100-tallet.

Krøniken, Russlands svar på sagalitteraturen, er hovedkilden vår til eldre russisk historie. Oppfordringen om å komme og herske skal ha falt da folket som siden ble til russere, kalte vikinghøvdingen Rurik til seg i året 862.

Russerne kriget seg imellom, og de var enige om at de trengte en sterk leder ved roret for å skape fred og orden. Rurik slo seg opp til fyrste utenfor Novgorod, og hans etterkommere grunnla det første russiske riket Kiev-Rus, det som i dag er Ukrainas hovedstad Kiev.

Alexei Druzhinin, AP / NTB scanpix

Alexsey Druginyn, / NTB scanpix