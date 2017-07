En strid om montering av metalldetektorer ved inngangen ligger bak den spente situasjonen. Palestinere frykter at Israel forsøker å overta kontrollen over høyden. Det er Jordan som formelt har overoppsyn med området, og jøder har ikke lov til å be der.

Israel forsterket fredag vaktholdet rundt Tempelhøyden og forberedte seg på uroligheter.

Forrige fredag ble to israelske politifolk drept av tre væpnede arabiske israelere ved Haram al-Sharif - det arabiske navnet på høyden. Beslutningen om å installere metalldetektorer ved inngangen til området ble tatt etter drapene.

Det har den siste uken vært en rekke sammenstøt i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem, som huser al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen. Torsdag kveld ble 20 såret.

Israels regjering nektet å gi etter

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har vært under hardt press for å fjerne metalldetektorene ved inngangene.

Shin Bet, den israelske sikkerhetstjenesten, argumenterte mot å beholde metalldetektorene, fordi de mente det kunne fremprovosere vold i Jerusalem og på Vestbredden.

Men Israels sikkerhetsråd bestemte seg fredag morgen for likevel å beholde dem, melder Jerusalem Post.

– Israel er fast bestemt på å opprettholde status quo på Tempelhøyden og på å beskytte bedende og besøkende, heter det fra Statsministerens kontor.

Palestinerne sier de aldri vil akseptere israelernes kontroller

Fatah, de palestinske partiet som styrer på Vestbredden, og stiftelsen Wakf Islamic, som på vegne av Jordan har det daglige oppsynet med Tempelhøyden, har bedt alle andre moskeer i Jerusalem om å holde stengt fredag.

De har bedt alle om i stedet å gå til Tempelhøyden.

– Vi motsetter oss metalldetektorene fordi de tar fra oss den retten vi har til å styre hvem som skal komme inn til al-Aksa-moskeen, sier sheikh Omar Kiswani, direktør for Wakf.