Fredag fortsetter protestene mot metalldetektorer som søndag ble satt opp ved inngangen til Jerusalems gamleby.

Jerusalem har vært preget av demonstrasjoner og voldelige opptøyer hele uken, men fredag har så langt vært den blodigste dagen: Tre palestinere er drept i konfrontasjonene, inkludert en 17-åring, melder palestinske myndigheter. Fire israelske politimenn er såret.

I tillegg er 41 palestinere brakt til sykehus og helseklinikker, ifølge palestinske Røde Halvmåne. Organisasjonen opplyser at noen er truffet av skarp ammunisjon og gummikuler, mens andre er blitt banket opp. Om lag 150 palestinere har dessuten fått behandling etter å ha pustet inn tåregass.

Et nasjonalt symbol

– Det vi ser nå i Jerusalem er trolig det største utbruddet av vold og konfrontasjon siden den andre intifada, sier Anders Persson ved Lund universitet til Aftenposten. Andre intifada raste mellom 2000 og 2005 og tok livet av tusener av palestinere og israelere.

Tempelhøyden er i sentrum for begivenhetene. Stedet er selve episenteret for konflikten mellom Israel og Palestina, ifølge Persson, som i flere år forsket på forholdet mellom israelere og palestinere.

– Bilder av Tempelhøyden finnes i hvert palestinsk hjem. Nasjonalistisk er stedet uhørt viktig, som et symbol på både Israels og Palestinas identitet, på samme måte som det norske og svenske flagget. Stedet er like mye et nasjonalt symbol, som et religiøst, for begge sider, sier han.

Mahmoud Illean /AP/ NTB scanpix

Sjokkgranater og vannkanoner

Israel forsterket fredag vaktholdet rundt Tempelhøyden og forberedte seg på uroligheter. Etter at fredagsbønnen strømmet det palestinere mot de israelske sperringene.

Israelerne skjøt med sjokkgranater og bruker vannkanoner, skriver Jerusalem Post. Ut fra bildene som er kommet fra billedbyråene ser det også ut til at det er blitt brukt tåregass for å tvinge demonstrantene tilbake.

Israelsk politi sier sammenstøtene startet etter at demonstrantene kastet stein på politiet, melder Jerusalem Post.

Det er også meldt om sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere to andre steder i Øst-Jerusalem og ved en kontrollpost på Vestbredden.

To israelske politifolk drept for en uke siden

Forrige fredag ble to israelske politifolk drept av tre væpnede arabiske israelere ved Haram al-Sharif – det arabiske navnet på høyden. Beslutningen om å installere metalldetektorer ved inngangen til området ble tatt etter drapene.

Det har den siste uken vært en rekke sammenstøt i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem, som huser al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen. Torsdag kveld ble 20 såret.

Mahmoud Illean /AP/ NTB scanpix

Israels regjering nektet å gi etter

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har vært under hardt press for å fjerne metalldetektorene ved inngangene.

Shin Bet, den israelske sikkerhetstjenesten, argumenterte mot å beholde metalldetektorene, fordi de mente det kunne fremprovosere vold i Jerusalem og på Vestbredden.

Men Israels sikkerhetsråd bestemte seg fredag morgen for likevel å beholde dem, melder Jerusalem Post.

– Israel er fast bestemt på å opprettholde status quo på Tempelhøyden og på å beskytte bedende og besøkende, heter det fra Statsministerens kontor.

Palestinerne sier de aldri vil akseptere israelernes kontroller

Fatah, de palestinske partiet som styrer på Vestbredden, og stiftelsen Wakf Islamic, som på vegne av Jordan har det daglige oppsynet med Tempelhøyden, har bedt alle andre moskeer i Jerusalem om å holde stengt fredag.

De har bedt alle om i stedet å gå til Tempelhøyden.

– Vi motsetter oss metalldetektorene fordi de tar fra oss den retten vi har til å styre hvem som skal komme inn til al-Aksa-moskeen, sier sheikh Omar Kiswani, direktør for Wakf.