Etter at hun åpnet en moske hvor også homofile er velkommen, må hun passes på av seks politifolk døgnet rundt

En ny liberal bevegelse vil befri unge europeiske muslimer fra patriarkalske tradisjoner og nasjonalisme. I deres moskéer legges det mer vekt på åndelighet enn på regler, der alle er velkomne og der kvinner og menn ber sammen.

Den første såkalte inkluderende moskeen åpnet i Paris i 2012, i juni i år åpnet en i Berlin og flere er under planlegging. Ildsjelen bak Ibn Rushd Goethe-moskeen i Berlin heter Seyran Ates, er feminist og advokat med bakgrunn fra Tyrkia.

Siden åpningen har hun hatt seks polititjenestemenn rundt seg døgnet rundt, hun kjøres i pansrede biler og kan ikke lenger ta kollektivtrafikk eller gå på kino.

– Du skal dø, roper menn etter henne på gaten.

Selv om hun lever som «en fugl i bur» er Ates mer opptatt av å fortelle om støtten hun og moskeen får. – 95 prosent av e-postene er støttende. Hatet kommer i sosiale medier. Jeg er sterk nok til å gå fremover fordi jeg også får alle disse positive reaksjonene, sier hun til de oppmøtte journalistene.

Fredagsbønn ledet av homofil imam

Anledningen er en pressekonferanse sammen med den franske homofile imamen Ludovic-Mohamed Zahed, han er på besøk og skal holde fredagsbønnen. Zahed har bakgrunn fra Algerie og grunnla en moské i Paris for fem år siden.

I disse moskeene er alle slags muslimer velkomne – også homofile, transpersoner, muslimer som er gift med ikke-muslimer. Kvinner og menn ber i samme rom. Moskeen er uttalt antipatriarkalsk og forsøker å ha en flat struktur.

– Målet er at det skal være en slik liberal moské i alle verdens hovedsteder, sier Ates.

– De andre har jo det.

For noen dager siden var hun i London for å se på muligheter for hvor en slik moské kan ligge der, skriver The Guardian.

Både Zahed og Ates er opptatt av at imamer som skal arbeide i Europa må utdannes i Europa.

– Hvis jeg reiser til Algerie kan jeg få ti års fengsel bare for å si at jeg er homofil. Skal imamer opplært i denne tradisjonen med å hate homofile, jøder og kvinner undervise muslimer i Frankrike i dag? spør Zahed retorisk.

Farlig tyrkisk nasjonalisme

– Her i Tyskland må vi fri oss fra Tyrkia, sier Ates.

– Tyrkisk nasjonalisme og islam er sammen en potensiell bombe. Etter at vi åpnet, kalte tyrkiske medier oss Gülen-moské og Erdogans folk produserte falske nyheter om oss for å vise hvor forferdelige vi er. De anklager oss for å pervertere religionen.

Ates sier også at flyktninger som nå kommer til Tyskland, har andre perspektiver og behov. I en artikkel i The Atlantic ble det påpekt hvordan de fleste moskeene i Tyskland er tyrkiske, mens flyktningene som kommer snakker arabisk og heller ikke har noe ønske om å bli dratt inn i pågående konflikter mellom tyrkere og det tyske storsamfunnet. De har behov for trøst, forståelse og hjelp til å bli integrert.

Fakta: Hvem er Seyran Ates? Feminist, advokat og forfatter. Født i Istanbul i 1963. Tyrkisk mor, kurdisk far. Kom til Tyskland som seksåring. Rømte fra sin egen familie da hun var 17. Har i en årrekke arbeidet for rettighetene til muslimske kvinner og jenter. Kilde: Frankfurter Rundschau

– De kaller oss ekstremister

Ibn Rushd Goethe-moskeen er blitt fordømt av den islamske autoriteten Al-Azhar universitetet i Egypt. Fra Ankara anklages moskeen for å være ekstremister og mange hevder at moskeen slett ikke er en moské.

– Hadde vi bare hengt opp et forheng og sagt at menn og kvinner ber på hver sin side, hadde aksepten vært mye større, sier Ates.

– Vi preker kjærlighet og fred, de kaller oss ekstremister. Tenk om disse herrene – for det er stort sett herrer – kunne kommet og snakket med oss i stedet.

Den ferske moskeen holder til i et leid rom i en kirke i bydelen Moabit, med inngang fra bakgården og mange slitne trapper opp. Menigheten er forlengst kjent for å være liberal på andre felt, de er for eksempel med på å holde gudstjenester under Christopher Street Day, Berlins svar på Pride.

Og som for å understreke den liberale Berlin-åpenheten har også en annen tysk institusjon fått rom på kirkens tomt: vegg i vegg med kirkegården ligger «Moabiter Freiheit», en biergarten.