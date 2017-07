Amnesty: Krigsforbrytelser i kampen mot IS i Mosul

Styrkene som kjemper mot IS, har visst om de mange sivile som var fanget i krigssonen i Vest-Mosul. Men de har ikke tatt tilstrekkelig hensyn for å beskytte dem, ifølge rapporten «At any cost: The civilian catastrophe in West Mosul».

Amnesty har intervjuet 151 innbyggere som har flyktet fra Vest-Mosul i siden februar, i tillegg til en rekke andre kilder.

«Ond sirkel»

Ifølge rapporten er Irak inne i en ond sirkel, for «hvis myndighetene har sviktet i å beskytte sivile i Mosul, er det en reell risiko for at denne offensiven blir ytterligere et kapittel i en endeløs syklus av konflikt og grusomheter.»

– Denne krigen garanterer at det blir flere kamper, sier en innbygger i Mosul til Amnesty.

Ifølge den britiske organisasjonen Airwars døde minimum 3.706 sivile i koalisjonens angrep mellom 19. februar og 19. juni.

Siden 2015 har Norge deltatt i den USA-ledede koalisjonen og bidratt med opplæring av irakiske styrker.

Ukritiske og uforholdsmessige angrep

Ifølge Amnesty er koalisjonen forpliktet til å ikke forårsake unødig lidelse for de sivile. I eksemplene på ukritiske angrep, var ikke det militære målet for angrepene i området lenger.

I de uforholdsmessige angrepene mener Amnesty at det har blitt brukt for omfattende våpen, som skadd mye mer enn det militære målet. I et angrep 17. mars innrømmer USA å ha brukt en 225-kilos bombe med tilsvarende 90 kilo TNT for å drepe to snikskyttere fra IS. Flere hus kollapset, og 105 mennesker døde.

IS sveiset igjen utgangsdøren

Folketallet i Vest-Mosul ble mye høyere enn opprinnelig, ifølge Amnesty fordi IS tvangsflyttet sivile fra landsbyer rundt og fra andre byområder, etter hvert som de måtte trekke seg tilbake.

Kilder i rapporten forteller om utgangsdører som ble sveiset igjen for å hindre flukt, og at IS likviderte dem som prøvde å flykte. Flere kilder i rapporten forteller at de var sju til åtte ganger så mange som vanlig i husene, for eksempel ni familier i boligen til én familie.

Flere rapporter

Magda Gad i den svenske avisen Expressen har dekket offensiven. Gad forteller hvordan unge menn blir bakbundet, mishandlet og skutt fra kloss hold av irakiske styrker, og hun forteller om koalisjonens rakettangrep mot tett befolkede bydeler.

Danske soldater som er stasjonert ved al-Asad-basen i Irak, der det også er norske soldater, rapporterer om overgrep begått av irakiske styrker, ifølge Information. Soldatene har sendt gjentatte bekymringsmeldinger hjem til Danmark, der de har fortalt om tortur av fanger.