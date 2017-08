Ekspolitimann fengslet for å ha filmet nudister fra politihelikopter

Politibetjenten filmet nakne mennesker i en rekke situasjoner, og dommeren fastslo at han helt bokstavelig hadde satt seg over loven. Mannen innrømmet fire tilfeller av tjenesteforsømmelse og har fått sparken fra South Yorkshire Police.

Retten fikk høre vitnemål som betegnet 51-åringen som en avviker og en sexbesatt luftkikker.

Dommeren påpekte at mannen brukte et helikopter til to millioner pund, med driftskostnader på rundt tusen pund i timen, for å tilfredsstille sin nysgjerrighet, mens det skulle ha vært brukt til å oppdage kriminalitet.

– Istedenfor å avverge og avdekke forbrytelser, begikk du selv en kriminell handling, sa dommeren.