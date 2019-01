President Donald Trump ba sin tidligere advokat Michael Cohen om å lyve til Kongressen, ifølge nettstedet Buzzfeed. Cohen var innkalt som vitne for komiteen som etterforsket Russland-forbindelsene i Representantenes hus.

Trump ba advokaten endre fakta om et forretningsprosjekt de hadde forsøkt å få på plass i Moskva, ifølge nettstedet.

Buzzfeed siterer to anonyme kilder fra amerikanske myndigheter i saken, som ble sluppet sent torsdag. Hverken andre amerikanske medier eller internasjonale nyhetsbyråer har bekreftet opplysningene.

Saken slo ned som en bombe her i USA i kveld. Dersom rapporten medfører riktighet, er presidenten skyldig i et alvorlig føderalt lovbrudd, ifølge flere juridiske eksperter som uttalte seg om saken på generelt grunnlag. Lederen for etterretningskomiteen, demokraten Adam Schiff, kommenterte saken på Twitter.

– Det at USAs president kan ha beordret mened foran vår komité for å forhindre etterforskningen og dekke over sine forretningsforbindelser til Russland er blant de mest alvorlige anklagene hittil, skriver Schiff.

The allegation that the President of the United States may have suborned perjury before our committee in an effort to curtail the investigation and cover up his business dealings with Russia is among the most serious to date. We will do what’s necessary to find out if it’s true. https://t.co/GljBAFqOjh — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) January 18, 2019

Mange av de store mediene viderebrakte nyheten fra Buzzfeed torsdag, men de fleste tok forbehold om at historien var sann.

Buzzfeed er et nettsted med en blanding av nyheter og lett nettunderholdning, som tidligere har vist en lavere terskel for å publisere informasjon enn store, tradisjonelle amerikanske medier som The New York Times og The Washington Post. Det var dette nettstedet som publiserte det omstridte etterretningsdossieret til den tidligere agenten Christopher Steele, like før Trump ble tatt i ed som president. Nå har også The Washington Post omtalt saken, og skriver at avsløringen har brakt Demokratene i harnisk.

Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN

Hevder Mueller har bevis

Buzzfeed skriver at spesialetterforsker Robert Mueller har bevis for at Trump ba Cohen komme med falsk forklaring.

«Spesialetterforskningen avdekket Trumps anmodning om å lyve til Kongressen gjennom intervjuer med flere vitner i Trump-organisasjonen og interne e-poster, tekstmeldinger, og andre dokumenter», skriver Buzzfeed.

Allen Weisselberg, som har vært finansdirektør i Trump-organisasjonen i en årrekke, er et av vitnene som samarbeider med føderale påtalemyndigheter i bytte mot immunitet.

I november ble det kjent at Cohen har informert Mueller om at planene om å bygge et Trump Tower i Moskva ikke ble skrinlagt i januar 2016, slik både Cohen og Donald Trump tidligere har hevdet. De ble ikke droppet før i juni 2016. Det er dette Cohen skal ha løyet til Kongressen om.

Dersom det er riktig, betyr det at presidenten hadde potensielle forretningsinteresser med russerne gjennom hele primærvalget, og at de ikke ble avsluttet før etter at det ble klart at han kom til å bli republikanernes kandidat. Det betyr i så fall også at Trump i etterkant aktivt har forsøkt å holde dette skjult.

Michael Cohen skal vitne på nytt i en offentlig høring i Kongressen i begynnelsen av februar.

If the @BuzzFeed story is true, President Trump must resign or be impeached. — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 18, 2019

Minner om Clinton og Nixon

Dersom Buzzfeeds informasjon medfører riktighet, er det en sak som ligner svært mye på omstendighetene som gjorde at to tidligere presidenter, Bill Clinton og Richard Nixon, ble stilt for riksrett. Begge ble anklaget for å lyve for å skjule andre overtramp. Dette er «den mest alvorlige anklagen mot Donald Trump hittil» om det stemmer, skriver David French i det konservative magasinet National Review i en analyse.

Clinton ble tiltalt i Representantenes hus, men frikjent da saken kom opp i Senatet. Nixon trakk seg før saken kom opp.