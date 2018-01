Måtte flytte pingviner inn på grunn av rekordkulde

Iskald luft fra Nordpolen har invadert det meste av Canada og USA. Så langt er 16 dødsfall knyttet til kuldebølgen.

Rekordras

Den har ført til at det er blitt satt temperaturrekorder over en lav sko i Nord-Amerika de siste dagene. Her er noen:

* Tallahassee i Florida fikk i julen snø for første gang på 28 år.

* I Minnesota ble det målt minus 38 grader tredje juledag. Der er det ofte kaldt, men så kaldt har det aldri vært på den datoen. Dagen etter ble det satt lokale kulderekorder for 28. desember 24 steder.

* I Charleston i South Carolina, som ligger like langt sør som Kanariøyene, var det 1,1 grad første nyttårsdag. Aldri før har det vært så kaldt der på årets første dag.

* I Sioux City i Iowa målte man tirsdag morgen -33,3 grader. Så kaldt har det ikke vært der på 48 år, siden januar 1970.

* Flyplassen John F. Kennedy i New York måtte stenge helt, mens storbyens andre flyplasser, Newark og LaGuardia, måtte kansellere henholdsvis 450 og 267 flyvninger.

* Byen Erie fikk halvannen meter snø på snaut to døgn, og slo delstatens Pennsylvanias snørekord med god margin.

* Boston hadde syv dager på rad uten at temperaturen steg over 6,7 grader. Det er tangering av rekorden som ble satt i 1918, for hundre år siden.

* I Calgary i Canada våget ikke dyreparken annet enn å flytte 51 keiserpingviner innendørs da termometeret viste 28 blå og vinden gjorde at den ble opplevet som minus 40.

* I Toronto i Canada er et tradisjonelt isbad avlyst på grunn av kulde for første gang på 13 år.

* Flere steder har Youtube-skøyere moret seg med å filme kokende vann som kastes opp i luften og fryser før det når bakken.

Kanskje blir været vårt styrt fra dette stedet, som ikke er langt fra Nordpolen?

Jeenah Moon/Reuters

Lavtrykk i nye baner

Og sånn kunne vi fortsette å sitere fra nyhetsbyråene en god stund. Men hva i all verden er det som skjer?

– Det som skjer er at banene for lavtrykkene endrer seg, de går lenger sør enn de pleier å gjøre. Og siden de drar med seg kald luft fra nord, blir det kaldere enn det pleier å være lenger sør, forklarer statsmeteorolog Rune Skoglund i Tromsø.

- Og mer snø?

– Ja, når kald luft blander seg med varmere og fuktig luft fra sør, så blir det nedbør. Og når det er minusgrader, så blir nedbør til snø, sier Skoglund.

Han synes ikke rapportene fra USA er så overraskende.

– Nei da, det har skjedd før, og det kommer sikkert til å hende igjen. Det har også snødd på Gran Canaria.

«Fake news»?

– Har president Trump rett når han tvitrer om at alt snakket om global oppvarming er «fake news»?

– Nei. Målinger og statistikk viser at kloden er inne i en global oppvarming. Men det forhindrer ikke at vi kan ha lokale unntak. Ett slikt har rammet USA nå For seks, syv år siden hadde vi et par kalde vintre her i landet som også skyldtes at lavtrykkene avvek fra sine vanlig baner. Men det forandrer ikke på det faktum at vi er inne i en global oppvarming, sier Skoglund.

I denne byen feirer de hvert år en nordmann som har ligget nedfrosset i et skur i 23 år.

– Hvor lenge kommer kulde til å holde USA i sitt isgrep?

Kulden kan bli en stund

– Å flytte all den tunge, kalde luften kan ta tid. Det kan handle om uker. Men på temperaturkartet ser det ut til at det verste har gitt seg litt, sier Skoglund som torsdag kveld norsk tid kan fortelle om 5,6 minusgrader i New York, 2,8 i Denver og 8,9 grader i Tampa sør i Florida.

Men varslet er ikke veldig optimistisk for dem som synes det er kaldt. Mange steder varsles det tosifret antall kuldegrader i dagene som kommer.

LUCAS JACKSON / X90066

Ny storm?

Ekspertene er uenige, men en ny storm kan nå østkysten av USA inn mot helgen. Gjør den det, kan snø, is og sterke vinder sørge for enda flere strømbrudd og oversvømmelser.

Områder fra delstaten South Carolina og helt opp til Maine risikerer å bli rammet.

Den magre trøsten for de utsatte, er at noen eksperter tror at stormen ikke vil nå inn til land ...

PS

I Arktis var det tirsdag tre grader varmere enn normalt, ifølge instituttet som jobber med klimaendringer ved Universitet i Maine.