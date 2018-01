Ni turister til sykehus etter overdoser i Australia

Ifølge det australske nyhetsbyrået AAP kommer fem av ryggsekkturistene fra Frankrike, to fra Tyskland, én fra Italia og én fra Marokko.

De ni har sniffet et forbudt stoff. Tester viser at stoffet blant annet inneholdt skopolamin, et svært giftig hallusinogen som kan forårsake delirium og vrangforestillinger. Stoffet er muskelavslappende og beroligende og benyttes blant annet i reisesyketabletter.

Sykehuset: Kritisk tilstand

De ni turistene, syv menn og to kvinner i alderen 21 til 25 år, ble funnet i et hus i byen Perth. Der ble de i all hast kjørt til sykehus.

Sykehuset betegner tilstanden til to av de franske ryggsekkturistene som kritisk, mens en tysk kvinne fortsatt blir holdt i koma.