Xi ber Trump gjenoppta Nord-Korea-samtaler

Xi tok i samtalen tirsdag til orde for felles innsats fra alle parter slik at man kan danne grunnlag for å gjenoppta samtalene med det nordkoreanske regimet, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Trump befestet Kinas rolle i Korea-konflikten og lovet å styrke kommunikasjonen og samarbeidet med Kina, melder den statlige kinesiske kringkasteren CGTN.

Xi tok også i samtalen til orde for at Kina og USA bør styrke det militære og juridiske samarbeidet. Verdens to største økonomier bør rydde opp i sine ulike syn på økonomi og handel og åpne sine markeder for hverandre og dermed styrke samarbeidet, uttalte Xi videre.

De to presidentene snakket sammen i forkant av et utenriksministermøte i Vancouver i Canada der 20 land tirsdag samles for å diskutere hvordan FN-sanksjonene mot Nord-Korea kan gjøres mest mulig effektive. Norge er blant de 20 deltakerne på møtet.

Kina og Russland deltar ikke på møtet og begge landene har takket nei til å være med fra sidelinjen.