Politiet rykket ut til familiens bolig i byen Perris etter at en 17 år gammel jente klarte å rømme og deretter ringte nødnummeret 911 fra en mobiltelefon hun fant i huset.

I en pressemelding skriver amerikansk politi at jenta kunne fortelle at hun og hennes 12 brødre og søste ble holdt fanget av foreldrene.

Politiet fant deretter flere barn i mørke og illeluktende rom. De var lenket fast med kjetting og hengelås til sengene sine

Underernærte og skitne

Syv av søsknene viste seg å være i alderen 18 til 29, mens seks var mindreårige.

Politiet

Ifølge lokale myndigheter så alle ut til å være underernærte, og de var veldig skitne. Barna sa de var sultne, og politiet ga dem mat og drikke.

Sammen med foreldrene ble de tatt med til politistasjonen for avhør, før de seks minste ble sendt videre til sykehus for behandling. De syv voksne barna ble tatt med til et legesenter.

Ukjent årsak

Foreldrene, som er 57 og 49 år gamle, kunne ikke umiddelbart gi noen forklaring på hvorfor barna var lenket fast. Paret er siktet for tortur og for å satt barns liv i fare.

Kausjonen er satt til 9 millioner dollar, vel 70 millioner norske kroner, for hver av foreldrene. Det er foreløpig uklart hvordan paret stiller seg til anklagene.

Hjemmeskole

Barnas far er i offentlige registre oppført som rektor ved skolen Sandcastle Day School. Skolen ble opprettet i mars 2011. Skolens adresse er identisk med familieboligen.

Ifølge utdanningsmyndighetene hadde skolen i forrige skoleår seks elever.

– Jeg hadde ingen anelse om hva som foregikk der. Jeg visste ikke at det var barn inne i huset, sier Andrew Santillan, som bor like rundt hjørnet, til Press-Enterprise of Riverside.

– Vi så et par tenåringer i fjor som klippet plenen, og de satte også opp juledekorasjoner, sier naboen Julio Reyes.

Bryllupsfeiring

Utenfor boligen sto det tre biler og en minibuss med sotede vinduer. En av bilene hadde et barnesete.

En Facebook-side som står oppført under navnet David-Louise Turpin har bilder fra flere bryllupsseremonier eller fornyelse av bryllupsløfter i perioden fra 2011 til 2016, med barna til stede.

Det siste bildet fra forsommeren 2016 viser Louise Turpin i en lang hvit bryllupskjole og ektemannen i dress, mens en Elvis Presley-imitator med mikrofon poserer med paret og barna.