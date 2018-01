Moon sa onsdag at han er villig til å møte Nord-Koreas leder Kim Jung-un for å løse den fastlåste konflikten om Nord-Koreas atomvåpen. Han legger til at før et møte kan organiseres, vil han ha en garanti for at møtet blir vellykket.

I en TV-sendt pressekonferanse onsdag, sier Moon at han vil arrangere flere møter med det lukkede regimet for å diskutere situasjonen rundt landets atomprogram.

– Jeg forholder meg åpen til alle møter med Nord-Korea om det vil hjelpe forholdet mellom nord og sør eller for å få til en avtale rundt det nordkoreanske atomprogrammet, sa Moon.

Takket Trump

På samme pressekonferanse takket Moon USAs president Donald Trump for det de har fått til de siste dagene.

– Jeg mener president Trump fortjener mye av æren for samtalene og jeg vil vise min takknemlighet for det, sa Moon til journalister onsdag morgen og mente det kunne skyldes amerikansk press og sanksjoner, skriver Reuters.

Til OL

Sør-Korea ble tirsdag enige med Nord-Korea om å gjenopprette en direkte telefonlinje. Utsendinger fra de to landene møttes tirsdag til den første samtalen på to år.

De to landene ble enige om at Nord-Korea skal delta under vinter-OL i sørkoreanske Pyeonchang neste måned. Moon beskrev den nordkoreanske deltakelsen som «svært ønskelig».

Under tirsdagens møte ble de to landene også enige om å holde samtaler for å dempe spenningen på Koreahalvøya.

Aftenposten mener: På tide med koreansk familiegjenforening

USA advarer

Talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet, sa tirsdag at USA ønsker møtet om nordkoreansk OL-deltakelse velkommen, men advarte samtidig mot å slippe Kim Jong-un inn i varmen.

Ifølge Nauert er USA og Sør-Korea enige om å opprettholde presset mot Kim og hans regime for å få nordkoreanerne til å skrinlegge atomvåpenprogrammet og sikre en atomvåpenfri Koreahalvøy.

Det siste året har spenningene mellom Nord-Korea og USA økt betydelig. Nord-Korea har truet med bruk av atomvåpen hvis det bryter ut krig, og USAs president Donald Trump har truet med fullstendig ødeleggelse av Nord-Korea.

Tirsdagens møte blir derfor av mange sett på som et steg i riktig retning.