34 drept av bilbomber ved moské i Libya

Den første bomben gikk av da folk forlot moskeen etter kveldsbønnen, og den andre ble utløst en halvtime senere og rammet også sikkerhetspersonell og helsearbeidere som var kommet til.

Et sykehus og et lokalt helsesenter opplyser at de til sammen har mottatt 34 drepte og 87 sårede etter angrepet.

Moskeen angrepet var rettet mot, regnes som tilholdssted for islamske fundamentalister. De har sammen med opprørsgeneralen Khalifa Haftars styrker kjempet mot andre islamistiske grupper om kontroll over havnebyen Benghazi.

Haftar hevdet i juli i fjor å ha frigjort Benghazi fra muslimske ekstremister etter tre års kamp, og han har siden gjort byen til sitt hovedsete. Byen har imidlertid vært gjenstand for en rekke angrep og kamphandlinger siden da.

Haftar anerkjenner ikke den FN-støttede regjeringen og nasjonalforsamlingen i hovedstaden Tripoli.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet landets leder Muammar Gaddafi i 2011. En rekke militsgrupper har siden kjempet om makten i landet, som også har flere rivaliserende regjeringer og nasjonalforsamlinger.

Kaoset har gjort det mulig for menneskesmuglere å bruke Libya som utgangspunkt for migranter og flyktninger som ønsker å krysse Middelhavet til Europa.