Trump vil ha besluttsomhet etter Kabul-bombingen

– Jeg fordømmer det foraktelige bombeangrepet i Kabul i dag, som har etterlatt seg uskyldige sivile døde og hundrevis av skadde, sa presidenten i en uttalelse.

Den islamistiske opprørsbevegelsen Taliban sier de står bak angrepet. De hevder det var rettet mot en politisperring, men den kraftige bomben eksploderte i et travelt område som var full av sivile lørdag ettermiddag.

– Nå bør alle land komme med besluttsomme tiltak mot Taliban og de som støtter dem, la han til.

Røde Kors: Angrepet i Kabul var en klar krigsforbrytelse

– Meningsløst

På sykehuset Jamhuriat kjempet helsepersonell lørdag med å behandle blodige menn, kvinner og barn som lå på gulvet i korridorene.

– USA har forpliktet seg til å sikre at Afghanistan blir fri for terrorister som kan være en trussel for amerikanere, våre allierte og alle som ikke deler deres ondskapsfulle ideologi, sa Trump.

USAs utenriksminister Rex Tillerson har fordømt det han kalte et «meningsløst angrep» og insisterte på at det «ikke kan være noen toleranse for dem som støtter terroristgrupper».

Rahmat Gul / TT / NTB Scanpix

Ambulanse som våpen

Angrepet har blitt møtt med kraftig fordømmelse. Det at bombebilen var kamuflert som en sykebil, beskrives som et klart folkerettsbrudd av FN.

– Talibans bruk av en ambulanse som et våpen for å angripe sivile, viser en umenneskelig respekt for Afghanistans befolkning og alle som jobber for å sørge for fred i landet, sa Tillerson og la til at angrepet brøt med «de mest grunnleggende internasjonale normer».

Eksplosjonen fant sted nøyaktig en uke etter at seks Taliban-opprørere stormet Kabuls største hotell, Intercontinental, og jaktet på utlendinger opp gjennom etasjene. Minst 22 mennesker ble drept, de fleste av dem utlendinger.