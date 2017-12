Den 70 år gamle republikaneren gikk til søksmål onsdag kveld, bare få timer før Alabamas valgkommisjon skulle møtes for offisielt å erklære Jones som vinner av valget 12. desember.

Jones vant med over 20.000 stemmer, det vil si en margin på nesten 2 prosentpoeng, langt over de 0,5 prosentpoengene som ville ført til omtelling.

Ledende republikanere og president Donald Trump har allerede gratulert Jones med seieren, og Trump har bedt Moore akseptere nederlaget.

Demokratene hadde ikke vunnet senatsvalget i Alabama siden 1992:

Vil ha etterforskning

Men Moores advokat skriver i søksmålet at han mener det var uregelmessigheter under valget, at det burde innledes etterforskning og at det eventuelt burde holdes nytt valg.

Administrasjonssjefen i delstaten sier at Jones torsdag vil bli erklært som vinner, og at hans kontorer ikke har funnet noen tegn som skulle tyde på valgfusk.

Doug Jones blir den første demokraten som er valgt til senator fra den konservative og sterkt republikanske sørstaten siden 1992.

Han hadde vinden i ryggen på grunn av stadig sterkere kritikk av Trump, men ville likevel neppe vunnet om det ikke var for at Moore ble anklaget for en rekke tilfeller av seksuell trakassering av unge jenter.