Minst tolv omkom i brann i New York

Rundt 170 brannmenn arbeidet i temperaturer ned mot 10 minusgrader for å redde folk ut av bygningen.

– Det kan hende vi mister flere, sa New Yorks borgermester Bill de Blasio til pressen utenfor bygget der det brant torsdag kveld lokal tid.

Han opplyste at et barn på rundt ett år er blant de omkomne.

Fire personer er kritisk skadd, og det er fortsatt ikke gjort rede for alle beboerne i de over 20 leilighetene i bygget

Bilder av brannen, som ble meldt like før klokken 19 torsdag kveld, syntes å tyde på at ilden var under kontroll. Ingen røyk eller flammer var synlige, men vinduer i noen av de øvre etasjene var knust og svarte.

– Røyken var voldsom og folk ropte «Kom deg ut!». Jeg hørte en kvinne rope: «Vi er fanget, hjelp!», sa øyenvitnet Jamal Flicker til New York Post.

Brannårsak ukjent

En av de dødeligste brannene i nyere tid i New York skjedde nettopp i Bronx i 2007. Ni barn og en voksen omkom i brannen som ble utløst av et varmeapparat.

– Denne brannen er en forferdelig tragedie. Dette er den verste branntragedien i denne byen på minst 25 år, sa de Blasio.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

– Brannofrene omkom i forskjellige etasjer. Ofrenes alder går fra ett til 50, sa brannsjef Daniel Nigro.