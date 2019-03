18 skadet i granatangrep i Kashmir

Granaten ble kastet av en uidentifisert person, rullet under en buss og eksploderte. Tilstanden til fire av de sårede er kritisk, ifølge en kilde i politiet.

Konflikten i Kashmir blusset opp igjen i forrige måned, etter at over 40 indiske soldater ble drept av en bilbombe som den Pakistan-baserte islamistgruppa Jaish-e-Mohammed påtok seg ansvaret for.

India svarte med å gjennomføre flyangrep mot mål i den pakistanske delen av Kashmir, men ett av flyene ble skutt ned.

India kontrollerer to tredeler av Kashmir. Et stort flertall av befolkningen er muslimer både i den indiske og pakistanske delen av regionen, der det bor rundt 11 millioner mennesker.

Siden 1989 har det pågått et opprør i den indiskstyrte delen der over 47.000 mennesker er drept. India anklager Pakistan for å støtte opprøret, noe pakistanske myndigheter nekter.