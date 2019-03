Debatten går i flere vestlige land om hvorvidt fremmedkrigere og barna deres skal få returnere etter at de siste IS-krigerne har gitt seg. Kvinnene og barna deres sitter nå i leire nordøst i Syria.

14 norske fremmedkrigere er etterlyst internasjonalt for terrorvirksomhet. Flere av disse er kvinner.

Den britiske 19-åringen Shamima Begum har fått oppmerksomhet etter at Storbritannia i forrige måned fratok henne statsborgerskapet og nektet henne å komme hjem. I intervjuer med britiske medier tryglet Begum britiske myndigheter om å omgjøre beslutningen, og fortalte at den nyfødte sønnen var syk.

Lørdag ble gutten bekreftet død.

Desperate forhold i leirene

Ifølge en talsmann for den USA-støttede opprørsgruppen SDF, som er i ferd med å nedkjempe IS i Syria, skal dødsårsaken være lungebetennelse.

Begum-familiens britiske advokat Tasnime Akunjee opplyser også at gutten, som ble født i februar, er død.

Ifølge hjelpeorganisasjonen Redd Barna skal forholdene i leirene der tusenvis av mennesker nå ankommer daglig fra de tidligere IS-kontrollerte områdene, være «desperate». Mange små barn skal være syke og feilernærte.

– Over 60 barn under fem år har nå mistet livet underveis til eller etter ankomst i disse leirene, og det er ubekreftede meldinger om at fire barn har mistet livet bare de siste par dagene, blant dem Shamima Begums baby, sier Redd Barnas Syria-ansvarlige Sonia Khush.

Afshin Ismaeli

– Alle barn som assosieres med IS, er ofre for konflikten, og de må behandles som dette. Hvert eneste barnedødsfall er uakseptabelt, sier Khush.

Vil ikke hente dem hjem

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) sluttet denne uken opp om et forslag fra den svenske regjeringen, om å stille dem som har sluttet seg til IS for en internasjonal domstol i nærområdet, i stedet for å hente dem hjem.

En slik domstol kan for eksempel etableres i Irak, mener Wara, som møter motbør fra eksperter.

– Å opprette et tribunal og føre saker i dem tar veldig lang tid, sier Sadi Mahmoudi, professor i internasjonal rett ved Stockholms universitet.

Redd Barna krever at europeiske land straks kommer IS-kvinnene og barna deres til unnsetning.

– Storbritannia og de øvrige landene de kommer fra, må ta ansvar for statsborge som nå befinner seg nordøst i Syria, sier Khush.

Angrer ikke på at hun dro

Med IS’ fall i Syria og Irak ønsker nå stadig flere Syria-farere, og særlig kvinner, å returnere til hjemlandet.

Shamima Begum var en av tre tenåringsjenter fra Bethnal Green i Øst-London som i februar 2015 reiste til Syria for å slutte seg til terrorgruppen.

TT NYHETSBYRÅN

Begum har uttalt at hun ikke angrer på avgjørelsen, og mener det er synd at IS kom til kort. Til Sky News uttalte hun at det er «ok» for henne at IS bedrev halshugging og henrettelser.

Fra Norge reiste rundt 100 kvinner og menn til Syria og Irak for å delta i oppbyggingen av IS-kalifatet. En av dem var Aisha Shezadi fra Bærum, som har sagt til Aftenposten at hun vil tilbake til Norge. Rundt 30 av dem som dro, ble drept. 40 er kommet tilbake, og ti personer er blitt straffeforfulgt og dømt til flere år i fengsel.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anslått at rundt 30 personer ble igjen, og at det er sannsynlig at minst 40 norske barn har vokst opp i IS-kontrollerte områder.