Den offentlige beklagelsen gjelder tuberkoloseepidemien nord i Canada på starten av 1940-tallet. Trudeau sier regjeringens politikk den gangen var «kolonial» og «formålsbestemt». Ifølge han visste regjeringen at politikken «gikk hardt utover inuittene».

– Vi beklager for at vi tvang deg vekk fra familien din, for ikke å vise deg respekt og omsorgen du fortjente, sa statsministeren i en tale fredag.

På starten av 1940-tallet ble tusenvis av inuitter sendt til tuberkulosebehandling sør i Canada. Mange ble boende sør i Canada i årevis, og ofte ble ikke deres familier opplyst om hverken deres oppholdssted eller tilstand. Mange ble gravlagt langt hjemmefra, noe som førte til at pårørende ikke fikk vite hvordan de egentlig hadde det.

Inuittene fikk blant annet ikke lov til å praktisere egen kultur og eget språk. Myndighetene identifiserte dem med tall i stedet for å bruke navnene deres.