Bare i ett europeisk land er tilliten til USA lavere enn i Norge.

Den globale tilliten til den amerikanske ledelsen falt som en stein etter at Donald Trump ble valgt i 2016 og har holdt seg på et lavt nivå, viser Gallups ferske «Rating World Leaders 2019», en spørreundersøkelse blant innbyggere over hele verden. De er blitt spurt om de synes ledelsen i stormaktene gjør en god jobb.

Men det er forskjeller mellom land og regioner og det peker seg ut nye trender.

Tyskland holder stand som landet med best omdømme.

Synet på USA har holdt seg nok så uforandret fra tilsvarende undersøkelse i fjor, da tilliten hadde falt voldsomt. I snitt gir 31 prosent godkjent-stempel til USAs ledelse, mens 40 prosent vender tommelen ned.

Tiltroen til Russland og USA ligger omtrent likt på målingen.

Både Kina og Russland har rykket oppover i anseelse i flere land, tilsynelatende på bekostning av USA.

Tilliten til USAs ledelse er aller lavest i Europa, men er langt høyere i Afrika.

Bunnmåling i Norge

Det er spesielt i Europa at USA og Donald Trump står lavt i kurs for tiden. Også nordmenn er blitt spurt, og oversikten fra Gallup viser at tilliten til Trump kun er lavere i ett europeiske land, Russland. Ikke i noe europeiske land er mistilliten til USAs ledelse større enn i Norge, ifølge denne undersøkelsen.

Amerika først

1000 mennesker i hvert av landene er blitt stilt spørsmål enten på telefon eller ansikt til ansikt.

Gallup forklarer USAs fall på tillitsmålingen med Donald Trumps inntreden i Det hvite hus, hans «America first»-politikk og det at han har sådd tvil om forholdet til tradisjonelle allierte.

– Ved å sette Amerika først, har det åpnet en mulighet for Kina og Russland til å gjøre sin globale innflytelse gjeldende. I dette klimaet har Kinas lederskap fått en større fordel i «stormaktskonkurransen» og den andre spilleren, Russland, ligger nå likt med USA, skriver Gallup i sin undersøkelse.

Ligger best an i Afrika

I fjor ble det mye oppmerksomhet rundt at Donald Trump skulle ha sagt at han ikke ville ha innvandrere fra «drittland», og siktet blant annet til flere afrikanske land. Den afrikanske union fordømte uttalelsene i skarpe ordelag. Men det virker ikke som om kontroversen har hatt stor betydning for Trumps anseelse i Afrika.

Blant de spurte i Afrika har nemlig flertallet et positivt syn på USAs lederskap. Bare i Libya, Namibia, Algerie og Marokko er det flere som har fornøyde enn misfornøyde med USAs lederskap.

Dette er ikke første måling som viser at verdens syn på USA har endret seg med Trump. På den årlige sikkerhetskonferansen i München nylig ble det lagt frem en rapport som viste at franskmenn og tyskere stoler mer på Russlands president Vladimir Putin enn USAs allierte Donald Trump.